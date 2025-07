Inter, chiuso l’affare: incassati altri 9 milioni – DAZN

L’Inter è pronta a chiudere un altro affare sul calciomercato: il via libera all’operazione è arrivata, verranno incassati altri 9 milioni

Le priorità in entrata dell’Inter sul calciomercato sono note e ben chiare e corrispondono ai profili di un difensore centrale giovane e di un fantasista di primo piano, che nei piani di Cristian Chivu giocherà come titolare. È chiaro che i calciatori ideali per queste funzioni siano Ademola Lookman e Giovanni Leoni, ma si tratta di due affari difficili.

Il via libera per queste operazioni non è ancora arrivato per ragioni diversi. Il nigeriano è bloccato dall’Atalanta, che ha alzato il prezzo per una sua eventuale cessione in Serie A a 50 milioni di euro. Il talento del Parma, invece, potrà arrivare solo se prima ci saranno degli addii che libereranno spazio in difesa.

Nel frattempo, però, è importante portare a termine cessioni che potrebbero riempire le casse dei nerazzurri e rendere ideale la rosa per la composizione delle liste, visto che al momento ci sono diversi calciatori in sovrannumero rispetto alle esigenze. Nelle scorse ore si è chiusa l’operazione Stankovic con il Club Brugge, ma ora anche un altro addio è vicino alla fumata bianca.

È fatta per la cessione di Buchanan al Villarreal

Uno dei casi di questa sessione di calciomercato è sicuramente rappresentato da Tajon Buchanan. L’esterno non ha lasciato il segno con la maglia dell’Inter e dopo essere guarito dalla frattura della tibia, è passato in prestito al Villarreal. Il Sottomarino giallo inizialmente l’ha rispedito a Milano, ma ora le cose stanno cambiando.

Come stanno riportando fonti vicino al calciatore dal Canada, i contatti tra il club nerazzurro e gli spagnoli sono diventati sempre più fitti nelle ultime ore e c’è volontà di arrivare a chiudere. Negli ultimi minuti, è arrivato un nuovo aggiornamento decisivo da parte di Orazio Accomando.

Il giornalista di Dazn ha scritto che è fatta per il trasferimento di Buchanan al Villarreal, questa volta a titolo definitivo per la cifra di 9 milioni di euro. Verrà inserita anche una percentuale sulla futura rivendita in favore dell’Inter, mentre non viene citata la possibilità di una clausola di riacquisto.

Si tratterebbe comunque di un affare molto importante per i nerazzurri, che andrebbe nella direzione di costituire un importante tesoretto da reinvestire in entrata e per altre operazioni.