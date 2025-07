Inter, due sacrifici per 40 milioni: “Koné e un altro talento”

L’Inter è al lavoro tra entrate e uscite sul calciomercato: le cessioni possono finanziare due colpi molto interessanti

Tutte le attenzioni mediatiche e da parte dei tifosi si proiettano al possibile arrivo di Ademola Lookman, il grande colpo che l’Inter desidera sul calciomercato e che potrebbe cambiare la veste tattica della squadra a disposizione di Cristian Chivu. Un solo nome può spostare davvero tanto nelle dinamiche nerazzurre per il presente e per il futuro, ma non è facile arriva a dama con un osso duro come l’Atalanta.

Allo stesso tempo, non è scontato migliorare anche gli altri reparti. Proprio in questo senso, non si possono tralasciare la difesa e il centrocampo, proprio lì dove la squadra ha scricchiolato a più riprese nel corso della scorsa stagione, perdendo anche l’occasione di vincere diversi titoli di primo piano.

I tifosi, dopo l’epilogo nefasto dello scorso maggio, chiedono a gran voce la rivoluzione, soprattutto in mezzo al campo. Come potete vedere in basso, c’è ancora chi crede che l’Inter debba cedere sia Asllani, sia Calhanoglu e conquistare così un tesoretto molto importante con cui migliorare la squadra dove oggi sembra più vulnerabile.

La pazza idea: Manu Koné al posto di Calhanoglu

Ipotizzando che alla fine entrambi i centrocampisti centrali, che potrebbe avere maggiori difficoltà a adattarsi al 3-4-2-1, possano partire, attenzione a chi potrebbe prendere il loro posto in mezzo al campo. L’ultima idea arriva da X e riguarda uno dei migliori mediani dello scorso campionato di Serie A.

Si tratta di Manu Koné che si è ambientato molto bene al campionato italiano e ha fatto con la maglia della Roma, diventando un calciatore imprescindibile per il gioco di Claudio Ranieri. Servirebbe un investimento davvero importante per strapparlo ai giallorossi in questo momento, motivo per cui è molto improbabile che ciò accada, anche perché Gasperini punta forte sul francese e l’Inter tratterrà Hakan Calhanoglu, a meno di clamorose sorprese.

L’Inter deve fare due cose: 1) cedere Asllani e Calhanoglu, liberare spazio a bilancio e con i soldi delle cessioni andare a Roma e provare a prendere Manu Konè;

2) trovare qualche formula tipo prestito con obbligo e portare a casa Leoni, giocatore italiano e di prospettiva. — Il Cinico 🪱 (@Cinico_) July 23, 2025

Per ultimo, ma non per importanza, il tifo nerazzurro spinge per l’arrivo di Giovanni Leoni, talento considerato imprescindibile per il nuovo corso. Come suggerisce il post, si potrebbe puntare sul prestito con obbligo di riscatto per portare avanti la trattativa. Ricordiamo che le richieste del Parma sono molto importanti, superiori ai 30 milioni di euro, e occorre liberare spazio in difesa prima di accelerare con proposte formali.