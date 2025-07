Quattro club sul flop dell’Inter: due giocano la Champions League

Ci sono quattro club sul calciatore nerazzurro. L’Inter è pronta a cederlo di nuovo ma stavolta a titolo definitivo

Un tesoretto dalle cessioni per poi sferrare il doppio affondo su Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Questa la strategia dell’Inter che, forte del gradimento di entrambi i giocatori, presenterà nuove offerte per convincere Atalanta e Parma.

Il mercato nerazzurro in uscita è stato alquanto attivo questa settimana. Piazzato Stankovic al Bruges, il prossimo a lasciare i nerazzurri sarà Tajon Buchanan. L’esterno canadese tornerà al Villarreal, pronto a prenderlo a titolo definitivo (per 9 milioni) dopo i sei mesi di prestito.

Dovrebbe definirsi a breve anche il futuro di Sebastiano Esposito. L’agente Giuffredi ha confermato che il suo assistito cambierà squadra. Otto i milioni chiesti dall’Inter alle pretendenti dell’attaccante, ambito in Serie A da Cagliari, Fiorentina e Parma.

Andrà via anche Kristjan Asllani. Nonostante l’apprezzamento di Chivu, il centrocampista albanese sarà ceduto. Il prezzo è di 18-20 milioni. Non è arrivato a questa cifra, il Betis Siviglia. Vedremo se lo farà la Fiorentina, il club di Serie A maggiormente interessato ad Asllani, sondato anche dal Bologna.

Addio per il difensore, quattro club su di lui: l’Inter lo cede a titolo definitivo

Nuova cessione all’orizzonte anche per Tomas Palacios. Proprio un anno fa, il difensore argentino arrivava in nerazzurro al termine di una laboriosa trattativa con l’Indipendiente Rivadavia per 6.5 milioni di euro. Un investimento che non ha fruttato. Inzaghi gli ha concesso due spezzoni di partita in campionato e una presenza da titolare in Coppa Italia prima della cessione a gennaio al Monza.

Prestito che non si è rivelato proficuo. Complice anche la stagione alquanto difficile del club brianzolo culminata con la retrocessione in Serie B, Palacios è stato utilizzato con discontinuità da Bocchetti e Nesta. Inevitabile il ritorno all’Inter che lo ha aggregato alla squadra che ha partecipato al Mondiale per Club dove non ha avuto spazio.

Nonostante sia reduce da una stagione deludente, Palacios ha un discreto mercato. Scartata l’ipotesi Rizespor con i turchi che avrebbero voluto prenderlo in prestito per un anno pagandogli l’ingaggio, sul difensore argentino ci sono quattro club.

Arrivano conferme dalla Grecia sull’interessamento dell’Olympiakos cui si è aggiunto il Feyenoord alla ricerca di un sostituto, nel reparto arretrato, di Hancko passato all’Atletico Madrid dopo la trattativa fallita in extremis con l’Al Nassr.

Olympiakos e Feyenoord che disputeranno la prossima edizione di Champions League, una condizione che potrebbe essere dirimente nella scelta di Palacios che è un obiettivo anche degli spagnoli del Girona e del Sassuolo. Entrambe lo vorrebbero in prestito, ipotesi scartata dall’Inter che vuole cedere il difensore allo stesso prezzo di acquisto.

Da Buchanan, Esposito, Asllani e Palacios cui potrebbe aggiungersi anche Taremi, l’Inter punta a ricavare almeno 40 milioni, la cifra giusta per aumentare l’offerta per Lookman (e arrivare ai 50 richiesti dall’Atalanta) e per convincere il Parma, irremovibile nella richiesta di 30 milioni per la cessone di Leoni.