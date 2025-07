De Vrij pronto a dire addio a zero, la destinazione è stata già scelta

Futuro in nerazzurro ormai segnato per De Vrij. Ecco dove potrebbe proseguire la carriera del difensore olandese

Un rinnovo atteso a lungo e poi arrivato per Stefan De Vrij che ha appena cominciato il suo settimo anno all’Inter.

Era il 2 luglio 2018 quando venne ufficializzato il passaggio in nerazzurro del difensore olandese a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Lazio. Da allora De Vrij ha contribuito a tutte le vittorie dell’Inter con due Scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana. La scorsa stagione, pur senza senza trofei, è stata una delle migliori di De Vrij in nerazzurro. Fuori inizialmente dai titolari di Inzaghi, l’olandese ha rimpiazzato benissimo Acerbi nel periodo in cui il compagno di reparto ha fronteggiato un lungo stop per un infortunio muscolare.

Prestazioni che hanno convinto l’Inter a rinnovargli il contratto di un altro anno fino al 30 giugno 2026. Per De Vrij (e lo stesso Acerbi), OakTree ha fatto un’eccezione all’esigenza di un ringiovanimento dell’organico cominciata con gli arrivi di Sucic, Luis Henrique, Bonny, la conferma di Zalewski e il ritorno (con permanenza in nerazzurro) di Pio Esposito dallo Spezia.

De Vrij, ultimo anno all’Inter: dove potrebbe proseguire la carriera

Ringiovanimento della rosa che proseguirà ulteriormente. Rispondono a questa esigenza anche i possibili arrivi di Lookman in attacco e di Giovanni Leoni in difesa. L’Inter non ha affatto mollato la presa sul giovane centrale del Parma nonostante la richiesta dei Ducali di 30 milioni per la cessione. Anzi, l’idea è proprio quella di prendere adesso Leoni per farlo crescere, nel suo primo anno in nerazzurro, al cospetto di due difensori più esperti e di grande livello come lo stesso De Vrij e Acerbi.

Arrivo di Leoni o meno, quella che è appena cominciata con il raduno a Appiano Gentile sarà molto probabilmente l’ultima stagione di De Vrij all’Inter. Dopo il probabile addio ai nerazzurri, nel futuro del difensore olandese potrebbe esserci un ritorno in patria al Feyenoord, club in cui ha militato prima del trasferimento in Italia, alla Lazio nel 2014.

In un’intervista rilasciata lo scorso marzo, quando ancora il rinnovo annuale con l’Inter era in bilico, De Vrij non ha escluso questa ipotesi sul proseguimento della sua carriera pur tenendo aperte anche altre possibilità. Feyenoord che avrebbe bisogno subito di un nuovo difensore centrale. Il club di Rotterdam ha infatti ceduto lo slovacco David Hancko all’Atletico Madrid dopo il fallimento della trattativa con l’Al Nassr. De Vrij non si muoverà dall’Inter adesso ma è proprio in casa nerazzurra che il Feyenoord ha individuato uno dei possibili sostituti di Hancko.

Si tratta di Tomas Palacios. Rientrato dal prestito al Monza, l’Inter potrebbe cedere il difensore argentino a titolo definitivo per 6 milioni. Svanita l’ipotesi prestito ai turchi del Rizespor, su Palacios ci sono anche Olympiakos, Girona e Sassuolo.