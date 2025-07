Inter, colpo a sorpresa in mediana: titolarissimo a 17 anni

L’Inter ha avuto a lungo la priorità di rinforzare la sua mediana: Ausilio ha messo gli occhi su un titolare di soli 17 anni

Uno dei tormentoni dell’estate nerazzurra è stato sicuramente il possibile addio di Hakan Calhanoglu. Il regista turco è stato a lungo in bilico tra la permanenza a Milano e i flirt con la Turchia, in particolare il Galatasaray, di cui è sempre stato tifoso, ma con cui non ha mai giocato.

Di mezzo ci sono state anche le polemiche nello spogliatoio e lo sfogo di Lautaro Martinez. Ora, però, è tutto chiarito e il calciatore si è esposto pubblicamente rispetto alla sua permanenza all’Inter. Nel frattempo, però, Piero Ausilio ha iniziato a scandagliare il calciomercato alla ricerca di un sostituto di valore che potesse prendere il suo posto.

Sulla lista dell’Inter sono finiti soprattutto calciatori in grado di abbinare le capacità di costruzione a una fase difensiva attenta e all’insegna della corsa e del recupero del pallone. Sono caratteristiche necessarie in una mediana a due, soprattutto una linea di centrocampo che dovrà reggere un attacco più pesante e con maggiore fantasia, soprattutto se dovesse arrivare Ademola Lookman.

L’Inter fiuta il colpo a centrocampo: piace Bouaddi

Per questa sessione di calciomercato, è veramente difficile che, vista la situazione attuale, l’Inter torni in sede di trattative e metta mano al portafogli per rinforzare il centrocampo. Un profilo che va seguito con attenzione per il futuro del club, però, è quello di Ayyoub Bouaddi.

Parliamo di un mediano giovanissimo e alto, dalle buone qualità tecniche, ma che eccelle soprattutto per la fase difensiva. Ancora da minorenne ha conquistato un posto da titolare nel Lille e da allora non è più uscito dallo scacchiere tattico dell’allenatore, che l’apprezza molto.

Non a caso, la sua valutazione è già salita attorno ai 30 milioni di euro, ma sarebbe un investimento dai dividenti assicurati, dato che parliamo di un ragazzo capace di svolgere al meglio la doppia fase, giovanissimo e ancora con grandi margini di miglioramento.

Senza necessità impellenti, l’Inter continuerà a tenere d’occhio la sua crescita, sicura del suo gradimento. Tra un anno, bisognerà trovare un sostituto di primo piano per Mkhitaryan, che andrà in scadenza di contratto, e Bouaddi potrebbe essere il nome giusto per rinforzare il centrocampo. Certo, la sua valutazione a quel punto potrebbe anche essere raddoppiata.