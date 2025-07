L’erede di Dimarco arriva dalla Francia: si chiude per 18 milioni

L’Inter guarda in Francia per il futuro della fascia sinistra: l’erede di Federico Dimarco può arrivare dalla Ligue 1 per 18 milioni

Il calciomercato dell’Inter, in questa fase, ha due obiettivi ben precisi che corrispondono ai nomi di Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Di conseguenza, un fantasista e un difensore centrale giovane sono i ruoli che bisogna rinforzare per mettere a disposizione di Cristian Chivu un gruppo di qualità e di primo livello, che possa affrontare tutte le competizioni.

Attenzione, però, a quello che potrebbe succedere anche sulla fascia sinistra. Federico Dimarco è calato troppo nella seconda parte della scorsa stagione e Carlos Augusto è stato utilizzato spesso anche come braccetto o vice Bastoni. Zalewski nelle idee di Chivu pare essere più una mezzala offensiva che un esterno puro.

Per questo, non per forza in questa sessione di calciomercato, l’Inter potrebbe guardare oltre e cercare un profilo giovane e di prospettiva proprio come esterno mancino a tutta fascia. C’è un nome che ha stregato gli osservatori e la dirigenza nerazzurra e potrebbe essere un profilo da tenere d’occhio per la Beneamata nel prossimo futuro.

L’Inter segue Diego Moreira: occhio all’Atalanta per l’erede di Dimarco

Non è semplice trovare calciatori giovani, di qualità e che hanno quelle caratteristiche. Ma l’Inter ha messo gli occhi su un autentico gioiello che gioca in Ligue 1, precisamente nello Strasburgo, e che potrebbe portare diverse gioie nel prossimo futuro.

Diego Moreira compirà tra qualche giorno 21 anni, ma ha stupito tutti nell’ultima stagione in Francia grazie alla sua capacità di operare la doppia fase, essere incisivo in dribbling e negli ultimi trenta metri, ma offrendo anche assist pregevoli. Non a caso, ha chiuso il campionato con due gol e sette assist, e risultando uomo partita per ben 7 volte.

L’Inter lo segue, ma oggi non ha strette necessità in quel ruolo, e magari potrebbe essere un rimpianto. Dopo il grave infortunio di Bakker, infatti, sul ragazzo è piombata l’Atalanta, che è pronta a presentare un’offerta allo Strasburgo per acquistare il classe 2004. Se, invece, alla fine l’esterno dovesse restare allo Strasburgo, l’Inter potrebbe essere un’opportunità concreta per il 2026.

Certo, Moreira piace e oggi la sua valutazione si aggira sui 18 milioni di euro, ma se dovesse riconfermarsi a certi livelli, il prezzo del suo cartellino potrebbe anche raddoppiare. Il suo ingaggio, invece, è in linea con le indicazioni di Oaktree.