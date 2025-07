Solo 18 milioni di euro: così il Real Madrid vuole portarlo via all’Inter

C’è anche il Real Madrid sul grande obiettivo di mercato dell’Inter. I Blancos vogliono affiancarlo a un altro nuovo acquisto per completare il reparto

Sono giorni, ore di attesa per i tifosi dell’Inter che attendono con trepidazioni novità sulla trattativa per Ademola Lookman. E’ spuntato all’improvviso, due settimane fa, il nome dell’attaccante dell’Atalanta e non è stata affatto la solita boutade estiva.

L’Inter vuole Lookman e Lookman vuole Inter, di mezzo però c’è l’Atalanta che non cala dalla richiesta di almeno 50 milioni per l’acquisto immediato a titolo definitivo dell’attaccante senza prestito e obbligo di riscatto. Più fonti confermano che, la prossima settimana, ci sarà un rilancio dell’Inter quantomeno per avvicinarsi alla richiesta dell’Atalanta. L’impressione però è che si andrà ancora per le lunghe così come per l’altro obiettivo conclamato del mercato dell’Inter.

Un obiettivo costoso e per nulla facile da raggiungere né per l’Inter né per gli altri club interessati a prenderlo dopo la sua prima stagione in Serie A in cui ha impressionato tutti per rendimento e qualità delle prestazione. Decisamente non male, se hai appena 18 anni e margini di miglioramento elevatissimi e tali da renderti uno dei migliori giovani difensori a livello europeo.

C’è anche il Real Madrid sull’obiettivo di mercato dell’Inter: pronta un’offerta ?

Ci riferiamo, ovviamente, a Giovanni Leoni. Il difensore sta svolgendo la preparazione pre campionato con il Parma in attesa di notizie sul suo futuro. Parma che, dopo essersi privato di Bonny preso proprio dall’Inter, non ha intenzione di cederlo a meno che non arrivi una proposta da almeno 30 milioni. Né l’Inter né il Milan, altro top club di Serie A sul giocatore, si sono spinti a tanto finora.

Non farà, verosimilmente, anche il Real Madrid. Dalla Spagna, arrivano conferme anche sull’interessamento dei Blancos per il difensore del Parma che il club vorrebbe affiancare in difesa a un altro giovane interprete del ruolo, Dean Huijsen, acquistato dal Bournemouth per 60 milioni di euro circa. Il Real ne vorrebbe spendere un terzo di quei milioni, tra i 18 e i 20, per Leoni che, di certo, non rimarrebbe indifferente alla chiamata di una compagine così prestigiosa.

Complementari per caratteristiche, con Huijsen e Leoni, il Real Madrid sistemerebbe la propria difesa per il prossimo decennio. I due, inoltre, avranno anche la possibilità di crescere ulteriormente vicino a grandi interpreti del ruolo come Rudiger, Eder Militao e Alaba. Tre veterani, per i quali il Real – come sempre verrebbe da dire – ha già pronte le giuste alternative.