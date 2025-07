Zanetti tenta il colpo argentino: è il partner perfetto di Barella

L’Inter si muove sul calciomercato e potrebbe tentare ancora una volta un colpo argentino: sarebbe il partner perfetto di Barella

Il centrocampo dell’Inter ha fatto discuter per settimane in questa sessione di calciomercato. Innanzitutto, c’è da fare i conti con un nuovo sistema tattico, dato che Cristian Chivu sembra voler passare a una mediana a due – almeno in diverse occasioni – con l’arrivo di Ademola Lookman a Milano, o comunque un calciatore con quelle caratteristiche.

Tanto fumo, però, non sembra essere seguito dall’arrosto. Infatti, le tante polemiche e le trattative in ballo non hanno portato in dote un’offerta convincente dalla Turchia. Hakan Calhanoglu sembra destinato a restare all’Inter, con buona pace di chi vedeva un futuro nerazzurro senza di lui.

Ciò rende evidente la difficoltà nel centrare un altro colpo di livello in mezzo al campo, che di conseguenza non arriverà quest’estate, almeno se non dovessero esserci delle uscite. Le cose cambierebbero se si dovesse liberare spazio in mediana, con un nome in particolare che potrebbe riemergere nei prossimi giorni, ma che richiederebbe comunque un investimento importante.

L’Inter guarda ancora in Argentina: colpo a sorpresa in mediana

Se le cose dovessero andare in questa maniera, l’Inter avrebbe già pronta una lista di nomi molto interessante da cui attingere. E c’è anche un profilo a sorpresa, di cui non si era mai parlato fino a questo momento e che potrebbe portare in dote le sue caratteristiche nello scacchiere nerazzurro.

Attenzione a Exequiel Palacios, centrocampista del Bayer Leverkusen che sembra particolarmente adatto allo stile di gioco di Chivu. L’argentino è bravo a spezzare la manovra avversaria, ma anche a costruire l’azione, abbinando qualità tecniche a un’attenta copertura e facilità di corsa.

Per questo, sarebbe un nome molto utile all’Inter nel suo percorso di crescita, ma non sarebbe comunque un’operazione semplice da portare a termine. Il 26enne ha un contratto fino al 2028 e una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. Sono cifre importanti che l’Inter potrebbe spendere solo a fronte di un addio pesante che oggi, come detto, non si sta sbloccando.

Il nome di Palacios va comunque tenuto seriamente d’occhio per il prossimo futuro, ben sapendo che l’argentino troverebbe tradizione e habitat ideali per affermarsi in Serie A con la maglia dell’Inter. Un pensiero c’è, ma oggi non può evolvere in altro.