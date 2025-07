Inter, svolta per Zielinski: le ultime sul suo futuro | INTERLIVE

Il futuro di Piotr Zielinski è in bilico all’Inter: la verità dopo gli ultimi rumors e cosa filtra da Milano per l’ex Napoli

Manca ancora un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e, a questo punto, la certezza è che non ci sono certezze. L’Inter doveva rivoluzionare gran parte del centrocampo dopo un finale di stagione molto amaro, ma al momento sono rimasti a tutti e Cristian Chivu ha confermato che alternerà il solito sistema a tre con quello a due mediani.

Dopo la permanenza di Hakan Calhanoglu, è evidente che delle uscite dovranno comunque esserci. Il primo indiziato a partire è Kristjan Asllani, a cui la società ha già comunicato di trovare una nuova destinazione. L’albanese potrebbe comunque non essere l’unico a lasciare Milano, in attesa della proposta giusta, possibilmente dall’Italia.

Nelle ultime ore, quelle in cui c’è grande attesa per la trattativa Ademola Lookman, si parla in maniera sempre più concreta del possibile addio di Piotr Zielinski. Il primo anno in nerazzurro per lui non è stato positivo come in tanti si aspettavano, anche per via dei tanti infortuni che ne hanno limitato continuità e rendimento. Ora ci sono nuove valutazioni da fare.

Zielinski per lasciare il posto a un mediano: cosa ne pensa l’Inter

In realtà, secondo quanto risulta a Interlive.it, la posizione di Zielinski non è cambiata nelle ultime ore o negli ultimi giorni. I nerazzurri fanno filtrare che sono pronti ad ascoltare qualsiasi offerta che arriverà in sede per l’ex Napoli. È arrivato a parametro zero e potrebbe essere liberato anche senza una cifra esorbitante – sarebbe comunque una plusvalenza.

Il suo ingaggio è parecchio pesante per la società, fin troppo per un calciatore che comunque non avrebbe grande spazio e non rientra nel giro dei titolarissimi. Per queste ragioni, l’Inter si è convinta a liberarlo, e non da oggi, ma non sono ancora arrivate proposte adeguate per il ragazzo, quindi per il club.

Ma chi arriverebbe al suo posto? Oggi è difficile sbilanciarsi con i nomi, visto che non ci sono ancora offerte concrete per l’addio, ma sappiamo che l’Inter cercherebbe comunque di acquistare un mediano con caratteristiche diverse, abile in contenimento e nel recupero del pallone. Ma questo avverrà solo se partiranno sia Asllani, sia Zielinski e potrebbero volerci gli ultimi giorni di mercato.