Lookman all’Inter, offerta e risposta Atalanta: annuncio UFFICIALE

Ieri i nerazzurri hanno rilanciato offrendo 42 milioni di euro più 3 di bonus

Lookman, sempre Lookman. L’Inter ha alzato la posta offrendo all’Atalanta 45 milioni di euro complessivi: 42 fissi più 3 di bonus.

La risposta dell’Atalanta ancora non è arrivata, stando almeno alle dichiarazioni rilasciate dall’Ad Luca Percassi a margine della presentazione del neo acquisto Ahanor.

“Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, e questo non è un segreto – ha esordito Percasso – In tutti i nostri ragionamenti era il calciatore che sarebbe dovuto partire, poiché una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato, tuttavia, porta cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui.

Nonostante tanti i interessamenti, per Lookman non c’era stato nulla di concreto fino a ieri, quando è arrivata l’offerta dell’Inter che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti.

In Lega ho visto Marotta, con il quale ho grande rapporto: in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta, ma i tempi e i valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta.

Retegui non era nei nostri piani di farlo uscire perché è arrivato da poco. L’offerta per Lookman ripeto è solo da ieri”, ha concluso Percassi.