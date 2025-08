L’Inter vuole il piccolo Vieira: nuovo ruolo 15 anni dopo

Il calciomercato dell’Inter ancora manca di colpi importanti: i nerazzurri seguono un piccolo Vieira che può fare la differenza

Marotta e Ausilio non possono sbagliare e si stanno concentrando soprattutto sull’attacco per dare un’anima diversa all’Inter di Cristian Chivu. In accordo con l’allenatore si sta andando nella direzione di puntare sempre di più sul 3-4-2-1, per cui bisogna trovare un calciatore capace di fare la differenza sulla trequarti.

Il nome in pole position resta quello di Ademola Lookman, anche se la trattativa per il nigeriano si sta rivelando parecchio complicata e l’Atalanta continua a tenere ben alto il muro per evitare la cessione di uno dei suoi calciatori migliori. Ma non c’è solo la fantasia, anche la fase di rottura e per questo i nerazzurri non mollano neanche un mediano di contenimento.

Il primo nome sulla lista è quello di Morten Frendrup, il danese che ha fatto molto bene in Serie A con la maglia del Genoa, ma segue anche diversi profili giovani che sono stati approvati dagli scout nerazzurri. Uno in particolare ha catturato l’attenzione grazie alla sua fisicità e la capacità di fare la differenza in mezzo al campo.

Inter, piace Canvot: chi è e perché somiglia a Vieira

La Francia negli ultimi anni è stata un serbatoio di talenti incredibile a livello mondiale. Potrebbe non essere da meno anche per Jaydee Canvot, un mediano di contenimento che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Tolosa, anche se non è ancora esploso sulla scena internazionale.

Il calciatore ha solo 19 anni e grandi margini di miglioramento davanti a sé, ma anche una fisicità che lo rende un ottimo profilo per coprire il campo nel calcio moderno. Sfiora i 190 centimetri d’altezza e le sue qualità migliori sono proprio quelle relative la fase difensiva e la capacità di recuperi profondi che esplica attraverso le sue lunghe leve.

Canvot è un’assicurazione per il futuro, ma ancora non ha trovato la continuità di prestazioni necessaria per fare stabilmente la differenza. Per queste ragioni, rappresenta oggi un colpo molto interessante. Il Tolosa potrebbe lasciarlo partire per 5 milioni di euro, anche se l’ha blindato con un contratto fino a giugno 2029.

Fin da inizio carriera, Canvot è stato accostato a un piccolo Vieira, la cui trasformazione fisica è sempre andato di pari passo con il suo strapotere in campo. Certo, può ancora migliorare tanto nei passaggi e nella proposizione offensiva. Rispetto allo storico centrocampista, però, viene impiegato anche da difensore centrale, suggerendo un nuovo ruolo per le sue caratteristiche.