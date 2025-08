Lookman, mossa choc e rottura con l’Atalanta: vuole l’Inter

Lookman ha deciso: vuole rompere con l’Atalanta e andare all’Inter. Gesto inequivocabile del calciatore dopo che la Dea ha rifiutato l’offerta

Ademola Lookman si fa sentire, anche se indirettamente, ma con un messaggio chiaro e inequivocabile. Dopo che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus, senza fare un prezzo ben preciso per la vendita, il calciatore si è indispettito e ora lo mostra pubblicamente.

L’attaccante ha messo come foto profilo uno sfondo nero, quasi a lutto, ha tolto tutte le foto con la maglia dell’Atalanta e ha deciso di mantenere il punto per andare all’Inter. Può essere un passaggio decisivo nella trattativa con l’Inter: il calciatore non si smuove e ha preso la sua decisione, ora sta al suo club accontentarlo. La telenovela non è ancora finita.

La presa di posizione di Lookman e quelle di Atalanta e Inter

Da oggi pomeriggio, il muro contro muro è diventato totale. La posizione dell’Atalanta finora è stata di rifiuto totale a qualsiasi trattativa: non fare neanche il prezzo, ma continuare a rifiutare, significa non voler cedere il calciatore, secondo quanto filtra dall’Inter.

La posizione che abbiamo raccolto dalla Dea, invece, è un po’ diversa: la proposta da 45 milioni complessivi è stata giudicata insufficiente. Senza altri passaggi. Di mezzo ora si è messo il calciatore con un gesto molto forte: la cancellazione totale dell’Atalanta dai suoi social. La delusione è forte, quella di chi aveva ricevuto una promessa e non la vede mantenuta. Poco gli importa se nel frattempo è stato ceduto Retegui.

Ma ora come si può uscire da questo blocco e accontentare tutti? Al momento è inutile parlare di rilanci senza un prezzo su cui basarsi, per cui servirà sicuramente un nuovo colloquio tra le parti, quei Marotta e Percassi che hanno sempre sbandierato ottimi rapporti. Ademola il suo l’ha fatto, almeno nella direzione verso Milano.