Chivu lo manda via dall’Inter: bufera con il Napoli

Chivu taglia un calciatore dell’Inter dalle possibili scelte per la prossima stagione: scoppia la bufera che riguarda anche il Napoli

La sessione di calciomercato è iniziata con la chiara intenzione dell’Inter di operare una mini rivoluzione della rosa, cercando il giusto bilancio tra entrate e uscite, soprattutto con 100 milioni da spendere che sono un tesoretto molto importante – e che non c’era da anni – per migliorare il gruppo a disposizione di Cristian Chivu.

Il nuovo allenatore ha di sicuro le sue idee e vuole metterle in pratica, ma per farlo ha bisogno anche di calciatori con altre caratteristiche, differenti da quelli che sono in rosa. In attesa del possibile arrivo di Ademola Lookman, uno che porterebbe dribbling e uno contro uno nel gruppo di Chivu, soprattutto capacità che mancano da anni nella squadra nerazzurra.

Nel 3-4-2-1, che sempre più spesso potrebbe essere scelto dal tecnico come dimostrato anche dalle prime uscite, il nome di Kristjan Asllani rischia di diventare poco utile nel nuovo progetto tattico. Di fatti, la dirigenza in accordo con Chivu ha già comunicato al regista e al suo entourage di trovare un’altra destinazione.

Asllani blocca il mercato dell’Inter. E scoppia la polemica

Il problema è che il mercato attorno ad Asllani non si sblocca. O meglio, il ragazzo finora ha rifiutato tutte le opzioni, di fatto paralizzando altre possibili operazioni in entrata per l’Inter. È evidente che il regista stia aspettando la settimana finale della sessione per poi scegliere in autonomia il suo futuro, ma il fastidio cresce in casa nerazzurra.

Infatti, è chiaro che abbia detto no al Betis per 15 milioni di euro a titolo definitivo che la Beneamata avrebbe accettato senza troppi patemi. Anche il Sassuolo non ha ricevuto aperture al trasferimento, quindi Asllani preferirà soluzioni di medio-alta classifica, che però dovranno accontentare l’Inter.

Quindi vale più asllani di miretti ? Nn ci siamo — Andrea (@AndreaTO86) August 5, 2025

Intanto, anche i tifosi nerazzurri sembrano piuttosto infastiditi da come sta andando la questione. E non solo, perché c’è anche chi sostiene – soprattutto tra i supporters avversari – che il costo di Asllani sia troppo alto rispetto alla media. Spunta il paragone con Miretti, nel mirino del Napoli, per cui, secondo un utente su X: “Non ci siamo se Asllani vale più di Miretti“. È la dura legge del mercato.