Jashari al Milan, ma poteva prenderlo l’Inter: ecco chi gli avrebbe fatto spazio

I rossoneri chiudono la trattativa per il cartellino del gioiellino svizzero, per i cugini nerazzurri ci sarebbe dovuta essere una pesante rinuncia

Nel giro di una manciata di ore, la dirigenza del Milan è riuscita a raggiungere l’accordo con il Club Bruges per il trasferimento del cartellino di Ardon Jashari sui 38 milioni di euro comprensivi di bonus.

La giovane promessa dal passaporto svizzero, già nel giro della Nazionale maggiore, è dunque attesa a Milano entro la fine della giornata. Seguiranno le visite mediche nella mattinata di domani, quindi l’apposizione della firma al nuovo contratto.

Per Massimiliano Allegri si tratta di un colpo di caratura che aggiunge qualità in una zona delicatissima del campo, ma in pochi sanno che anche l’Inter è stata vicina alle prestazioni di Jashari nei mesi passati.

A quest’ora sarebbe potuto essere un elemento in più per Cristian Chivu, se non fosse che la direzione presa da Marotta e Ausilio ha infine portato a conclusioni differenti.

Inter su Jashari ma il reparto era al completo, sarebbe servita una grossa uscita

L’entourage aveva proposto Jashari con l’intento di capire quali potessero essere le intenzioni di Inter e Milan, entrambe piuttosto sorprese del cammino compiuto dal centrocampista nel corso della passata stagione in maglia Bruges.

Ed il club belga, dalla sua, avrebbe potuto aprire alla cessione. Visti i buoni rapporti che tutt’oggi continuano ad intercorrere con la controparte di Viale della Liberazione dopo la chiusura dell’affare Stankovic.

I nerazzurri, seppur piacevolmente colpiti, hanno tuttavia fatto muro perché ben coperti in mediana. Portare in squadra un ulteriore centrocampista avrebbe portato alla rinuncia di uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi, al tempo responsabile tecnico della Prima Squadra, del calibro di Hakan Calhanoglu o Davide Frattesi.

Adesso Jashari ha la possibilità di confermare quanto di buono fatto in precedenza. I suoi numeri passati non mentono affatto: in 52 presenze complessive fra Jupiler League, coppa belga e Champions League ha confezionato 6 assist e 4 reti. Fino ad esser proclamato persino miglior giovane talento e miglior giocatore assoluto dello scorso campionato.