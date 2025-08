Follia dell’Inter per Nusa: tra i migliori al mondo per 4 dati

Antonio Nusa resta uno degli obiettivi per il calciomercato dell’Inter: i suoi dati lo pongono tra i migliori al mondo per 4 dati

Una delle necessità assolute dell’Inter in questa sessione di calciomercato è l’acquisto di un fantasista abile nel saltare l’uomo, farsi vedere tra le linee e creare il panico nella difesa avversaria. L’uomo ideale per svolgere questi compiti resta Ademola Lookman, attaccante nigeriano al centro di un braccio di ferro con l’Atalanta per il suo cartellino.

Se l’affare non dovesse sbloccarsi nel giro di dieci giorni, l’Inter sarebbe costretta a valutare in maniera sempre più concreta delle alternative e tra queste ce n’è una che sta stuzzicando in maniera sempre più concreta la fantasia dei tifosi. Si tratta di Antonio Nusa, giovane esterno sinistro del Lipsia.

Il laterale offensivo si è messo in evidenza anche contro l’Italia con la maglia della Norvegia, seminando il panico e andando anche in gol. Bisognerebbe valutare il suo adattamento alla Serie A, ma il suo profilo piace parecchio ed è finito nella lista di Marotta e Ausilio, in seconda fila rispetto a Lookman, questo è chiaro. Ci sono dei dati che fanno capire il valore del calciatore.

Nusa-Inter, i dati pazzeschi del fantasista: perché è il colpo giusto

Come possiamo leggere sui social, ci sono dei tifosi che addirittura preferirebbero l’arrivo di Nusa rispetto a quello di Lookman. E non sfidiamo a crederlo, dato che si tratta di un calciatore forte, con grandi margini di miglioramento e che può fare la differenza in qualsiasi momento di una partita.

Abbiamo analizzato in maniera più profonda i dati dell’ultima stagione, confrontandoli con quelli di ogni altro calciatore nei top 5 campionati europei. È venuto fuori che Nusa è tra i migliori al mondo in 4 fondamentali essenziali per il tipo di interprete che l’Inter sta cercando di mettere a disposizione di Cristian Chivu.

Il valore di 98 percentile, dato altissimo, è nel portare avanti il pallone in corsa nella metà campo avversaria. Ciò vuol dire che è bravissimo a ricevere e puntare la linea avversaria. Ancora meglio nell’uno contro uno secco (valore di 99). Molto bene nei tocchi nell’area di rigore avversaria (93) e per passaggi progressivi ricevuti (97).

Non ci sono dubbi neanche a livello statistico per un ragazzo che ha grandi prospettive davanti a sé e potrebbe fare benissimo nel contesto che Chivu ha pensato per l’Inter.