Il norvegese del Lipsia mette d’accordo tutti o quasi i tifosi nerazzurri

Antonio Nusa al posto di Lookman, per il quale l’Inter sarebbe pronta a rilanciare. Le ultime danno i nerazzurri intenzionati a presentare una nuova offerta per l’attaccante nigeriano, che ha ormai rotto definitivamente con l’Atalanta.

La nuova proposta di Marotta e soci potrebbe essere da 45 milioni di euro più bonus.

L’Inter vuole solo Lookman, Lookman vuole solo l’Inter. Ma bisogna comunque mettere in conto che l’operazione possa non andare in porto, saltare del tutto.

In tal caso, quale sarebbe il piano B del club di Oaktree? In queste settimane sono stati proposti diversi calciatori, da Nkunku a Nico Gonzalez passando per Sancho. Nessuno di questi fa impazzire l’Inter e i propri tifosi.

C’è forse solo un nome, Lookman a parte, che mettere d’accordo tutti gli interisti. È quello di Antonio Nusa, insieme ad Haaland stella della Norvegia che lo scorso luglio ha disintegrato l’Italia portando Gravina ad esonerare Spalletti.

Le differenze tra Antonio Nusa e Lookman

Nusa e Lookman sono però due calciatori diversi. Come evidenziano le heatmap di entrambi, il norvegese è un esterno puro che ama accentrarsi e concludere a rete; il nigeriano, invece, occupa sì la parte sinistra come Nusa ma il suo raggio d’azione è molto più ampio. Inoltre è abbastanza padrone dell’area di rigore, a differenza di Nusa che in area non ci va quasi mai.

In sostanza Lookman è molto più attaccante di Nusa, infatti segna un numero maggiore di reti. La qualità che gli accomuna? Il dribbling.

Va detto, tuttavia, che Nusa ha otto anni in meno e quindi margini di crescita superiori oltre che il tempo necessario per diventare magari più prolifico in zona gol.

Del resto anche Lookman fino a qualche anno fa segnava poco, anzi pochissimo. Poi il salto di qualità a Bergamo, con Gasperini allenatore.

Quanto costa Nusa

Nusa gioca con il Lipsia dalla scorsa estate. Il club della Red Bull lo ha preso dal Brugge per 21 milioni, col senno del poi ma anche del prima un affarone, e oggi lo valuta 55/60 milioni di euro. Insomma, quasi il triplo.

I tedeschi sono una bottega carissima, possiamo definirli l’Atalanta di Germania. Complicato per l’Inter, ma anche per il Napoli portarselo a casa. Tra l’altro sul classe 2005 c’è mezza Europa, c‘è soprattutto la Premier League.