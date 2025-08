Perché Lookman non usa l’art. 17 Fifa per andare all’Inter? Ecco cosa dice il regolamento

Il centravanti nigeriano ha rotto definitivamente con l’Atalanta. Questi i requisiti per svincolarsi unilateralmente dal contratto pagando una penale al proprio club

Non è ancora chiaro se Ademola Lookman diventerà un calciatore dell’Inter. Il club meneghino si è esposto molto sul bomber nigeriano, presentando un’offerta formale da 45 milioni di euro bonus compresi. Offerta rifiutata dall’Atalanta.

Una cosa è certa, ad oggi appare impossibile che possa essere ricucito il rapporto tra l’ex Lipsia e la società bergamasca, attaccata apertamente con un post sul suo account Instagram dallo stesso centravanti.

La speranza di Luca Percassi è quella che una squadra straniera (magari l’Arsenal o l’Atletico Madrid) possano farsi avanti per cedere Lookman all’estero o che l’Inter faccia un rilancio per avvicinarsi alla cifra chiesta dall’Atalanta per liberare il suo attaccante.

È vero che i bergamaschi, dopo la cessione di Retegui in Arabia, non hanno bisogno di fare cassa, ma è altrettanto vero che questa situazione di stallo non conviene a nessuna delle parti in causa.

A mali estremi, estremi rimedi recita il proverbio. E così tra i tifosi dell’Inter, soprattutto sui social network, è iniziata a circolare l’idea di spingere Lookman a fare ricorso all’articolo 17 del Regolamento della Fifa, quello che permette ad un calciatore di svincolarsi unilateralmente dal suo club di appartenenza pagando una penale commisurata al suo valore, all’età, all’ingaggio e agli anni di contratto rimasti, che di solito si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Lookman all’Inter quasi gratis? Così funziona l’articolo 17 Fifa

Per fare ricorso all’articolo 17 della Fifa, tuttavia, c’è bisogno che venga soddisfatta una serie di requisiti da parte del calciatore che vuole svincolarsi. Anzitutto devono essere trascorsi tre anni dalla firma del contratto – quello di Lookman con l’Atalanta è stato siglato il 4 agosto 2022, ossia 3 anni e un giorno fa – se il calciatore non aveva compiuto 28 anni alla data della firma. E fin qui il nigeriano rientra nella norma.

In secondo luogo, una volta che si è svincolato, il calciatore non può accasarsi a nessun altro club della stessa Nazione di quello in cui stava militando. L’Inter, quindi, sarebbe già tagliata fuori. Ma Lookman non potrebbe usare l’articolo 17 Fifa nemmeno per andare all’estero a prezzo stracciato: l’ultima condizione da soddisfare, infatti, è che il giocatore comunichi la sua volontà di andare via entro quindici giorni dall’ultima partita ufficiale giocata. Che per l’Atalanta è stata il 25 maggio contro il Parma. Il tempo è scaduto il 9 giugno.