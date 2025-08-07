DIRETTA | Telenovela Lookman e tutte le altre news Inter di calciomercato di oggi, giovedì 7 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Si è sempre in attesa di una svolta per Lookman, anche ieri non presentatosi a Zingonia per l’allenamento personalizzato. Il nigeriano non intende fare passi indietri, a tutti gli effetti pretende che l’Atalanta lo ceda all’Inter con la quale ha già un accordo.

Ma il calciomercato Inter non è solo Lookman: nella diretta di oggi, giovedì 7 agosto, Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale sulle trattative più importanti dei nerazzurri.

ORE 10 – Fase di stallo per Lookman. Marotta aspetta di risentire personalmente Percassi prima eventualmente di effettuare un nuovo rilancio. Il nigeriano è all’estero? Secondo Fabrizio Carcano, giornalista vicino all’Atalanta, è in Italia e precisamente a Milano. A suo avviso la trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi sui 47 milioni di euro più 3 di bonus.