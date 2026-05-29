Dumfries, niente clausola: l’Inter piazza lo scambio alla pari

Il terzino olandese può andare via per fare posto a Palestra. L’ultima idea porta ad un doppio affare gradito a Chivu

L’avventura di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter potrebbe essere giunta al capolinea. Tutti sanno che nel contratto del terzino destro nerazzurro c’è una clausola di rescissione fissata a 25 milioni di euro e valida dall’1 al 31 luglio che fa gola a diversi club. Specialmente in Premier League. Ma i nerazzurri potrebbero giocare d’anticipo e inserire il Nazionale olandese in uno scambio prima dei Mondiali.

Come è noto, Marotta e Ausilio vogliono rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità che possa eventualmente permettere a Chivu di giocare con il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2. Principale indiziato è Curtis Jones, il quale sembra molto propenso a trasferirsi all’Inter. Tanto che starebbe snobbando le altre offerte dai club inglesi. Il Liverpool è disposto a cederlo: chiede 30 milioni a fronte dei 20 offerti dai nerazzurri.

Un punto di intesa può essere trovato a 25 milioni. Lo stesso prezzo di Dumfries… E allora attenzione al possibile scambio alla pari con i Reds. Il manager olandese Arne Slot aveva provato a fare un tentativo già a gennaio (ma la clausola non valeva) e sembra pronto a tornare alla carica. L’Inter, peraltro, ha già individuato in Marco Palestra il suo erede. Sullo sfondo resta il Barcellona, anch’esso alla ricerca di un terzino destro di livello mondiale.