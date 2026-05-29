Inter, trovata la combo tra Kone e Jones: due giocatori in uno!

I nerazzurri sono a caccia di un centrocampista: ce n’è uno che mixa le doti dei giocatori di Roma e Liverpool

L’Inter punta a rinforzare il proprio centrocampo con una precisa linea guida: più dinamismo, centimetri e solidità per competere al massimo livello in Italia e in Europa. I nomi caldi sul taccuino della dirigenza nerazzurra sono quelli di Manu Kone della Roma e di Curtis Jones del Liverpool. Tuttavia, la vera occasione di mercato dell’estate potrebbe arrivare dall’Inghilterra, più precisamente dal Manchester United.

I Red Devils hanno messo sul mercato Manuel Ugarte. Il nazionale uruguaiano rappresenta l’esatta crasi tattica dei due obiettivi di mercato interisti: da un lato l’intensità muscolare, l’aggressività e la straordinaria capacità di recuperare palloni nella zona centrale del campo di Manu Kone. Dall’altro la qualità in fase di impostazione e l’esperienza internazionale di Curtis Jones.

Il Manchester United, intenzionato a rivoluzionare il reparto con almeno due colpi tra i vari Ederson, Wharton, Anderson e Baleba, è pronto a cedere il classe 2001 a cifre di saldo rispetto all’investimento di 60 milioni di euro per acquistarlo dal Paris Saint-Germain. Con il rinnovo di Mkhitaryan e il ritorno di Stankovic, l’Inter potrebbe fare un solo colpo a centrocampo. E allora perché non puntare su Ugarte, un mix tra Kone e Jones.