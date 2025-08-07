Dove vedere Monaco-Inter: come seguire il match in diretta tv e streaming

Dopo l’esordio amichevole contro l’U23 di Vecchi, Chivu testa la squadra contro la squadra allenata da Adolf Hutter

Le amichevoli estive servono a testare sul campo la condizione fisica e mentale della squadra, ma sono importanti anche per il pubblico ansioso di valutare l’inserimento dei nuovi giocatori e di capire in che modo il nuovo coach sta impostando il gioco di una rosa abituata agli schemi, fin troppo rigidi, del predecessore Simone Inzaghi. Tutto ciò, per prepararsi nel miglior modo possibile al debutto ufficiale in Serie A, contro il Torino. Non manca troppo…

Il nuovo campionato partirà infatti il 25 agosto. E l’Inter, rispetto alle altre di A, è più indietro nella preparazione. Anche la Juve ha disputato il Mondiale per Club come i nerazzurri, ma a Torino partono da un contesto di continuità, dato che in panchina c’è ancora Tudor.

L’Inter, invece, è in piena fase di transizione. Cristian Chivu sembra infatti intenzionato a dare una nuova identità tattica alla squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi. Si parte sempre dal 3-5-2, ma con la prospettiva di sposare gradualmente un modulo più offensivo. L’ex Parma ha già fatto capire di pretendere dalla squadra più impegno fisico. Gli allenamenti con Chivu sono molto più duri rispetto a quelli di Inzaghi. Cambia anche l’obiettivo tattico. Inzaghi puntava alla solidità e al controllo del gioco. Chivu preferirebbe un’Inter alta e imprevedibile. Più intensa in ogni zona del campo e più aggressiva.

Chivu testa la sua nuova Inter contro il Monaco: dove vedere la gara

Già al Mondiale per Club, l’allenatore romeno ha sperimentato più volte, a partita in corso, il modulo con due mediani e due trequartisti dietro alla punta. L’esperienza americana, al netto dei problemi di spogliatoio che ne sono derivati, non è stata troppo incoraggiante…

E Chivu dovrà dunque ottenere dalla squadra una reazione d’orgoglio. In quest’ottica, il Monaco è il primo vero avversario di livello. I nerazzurri dovranno vedersela contro una squadra dinamica e tecnica, con campioni come Ansu Fati, Balogun (tornato al 100% dopo essere stato bloccato da vari infortuni), Zakaria, Dier, Golovin e il ritrovato Paul Pogba.

Il match è in programma venerdì 8 agosto 2025, allo stadio Louis II di Montecarlo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00. Per seguire la partita in tv o in streaming bisogna affidarsi a DAZN. Ma c’è anche la possibilità di vedere il match in chiaro, anche se in differita. Monaco-Inter sarà infatti trasmessa sul canale Nove alle ore 21:30. C’è in programma anche un’altra differita su Inter TV a mezzanotte circa.

Occhio all’attacco

Il tecnico Adi Hutter dovrebbe schierare un 4-4-2 modificabile in fieri in un 4-2-3-1. Il portiere titolare sarà Kohn. In difesa dovrebbero giocare Teze, l’ex Spurs Dier, Mawissa e Caio Henrique. A centrocampo dovrebbero partire dal 1′ Minamino, l’ex Juve Zakaria, Camara e Golovin. In attacco ci sarà sicuramente Folarin Balogun, l’americano che l’Inter seguì tantissimo nell’estate 2023, dopo il traumatico addio di Lukaku. Accanto al ventiquattrenne nato a New York dovrebbe giocare Biereth.

La Ligue 1 partirà il 16 agosto, dunque il Monaco è molto avanti nella preparazione rispetto all’Inter. Il club francese ha già disputato molte amichevoli. E ha fatto sempre una bella figura. A metà luglio, gli uomini di Hutter hanno battuto 5-0 in trasferta il Coventry City. Poi hanno pareggiato con il Nottingham Forest 0-0 il giorno 19. Il 26 hanno vinto 3-0 contro l’Arminia Bielefeld.

A fine luglio, in casa, hanno battuto il Torino 3-1 in due sfide consecutive. Il 3 agosto, in Olanda, hanno pareggiato 2-2 contro l’Ajax. Quella contro l’Inter sarà la loro ultima gara di pre-season.