Chivu sogna un grande numero 6: il re della marcatura a uomo

L’Inter ha un grande sogno sul calciomercato: oltre a Lookman, Chivu vorrebbe un numero 6 di eccellenza. Ecco chi è

Agosto è ormai arrivato e l’Inter non molla la presa, alla ricerca dei profili giusti per migliorare la squadra sul calciomercato. Certo, nel frattempo c’è anche il lavoro sul campo e la tattica da dover sistemare, anche perché i principi di gioco dell’Inter di Chivu potrebbero essere parecchio diversi rispetto a quelli di Simone Inzaghi.

Già al Mondiale per Club e nelle prime uscite pre campionato, abbiamo visto un’Inter più verticale, che non si perde troppo in una costruzione forzata dal basso in cui i centrocampisti si abbassano a creare gioco. L’input dato dall’allenatore rumeno è, invece, quello di trovare i calciatori tra le linee e negli ultimi trenta metri, pronti a puntare gli avversari e creare la superiorità numerica.

Ma l’approccio è cambiato anche in fase di non possesso. Abbiamo spesso visto l’Inter di Simone Inzaghi cercare di formare un blocco medio-basso, che a volte ha garantito dei risultati importanti, altre meno. D’ora in poi l’approccio sarà diverso e prevede una squadra più alta, che cercherà di pressare e aggredire uomo contro uomo, anche a tutto campo.

Un grande centrale per l’Inter: Chivu fa l’identikit di Leoni

Alcuni colpi sono saltati, altri no, ma c’è attesa per capire se l’Inter riuscirà ad acquistare un difensore centrale pronto e di livello oppure no. Da anni, Marotta e Ausilio inseguono un profilo con queste caratteristiche, calciatori come Bremer e Buongiorno che poi sono finiti altrove e hanno confermato le attese sul loro conto.

Con il cambiamento tattico che sta attuando Chivu, è evidente che sia ormai necessario un numero 6 capace di tenere la linea alta, saltare l’uomo e restare aggressivo, anche a costo di compiere qualche fallo di troppo. Nonostante la giovanissima età e ancora tanti margini di miglioramento da cogliere, il profilo giusto sembra quello di Giovanni Leoni.

De Winter è comunque un profilo diverso e lo stesso vale per tanti calciatori che sono stati accostati all’Inter nell’ultimo periodo in quella zona di campo. Inoltre, Chivu lo conosce bene e potrebbe far esprimerlo al meglio nel contesto nerazzurro. Insomma, il colpo ideale, per prospettive e tattica, è stato individuato.

Ora bisognerà capire i margini dell’affare, con il Parma che continua a chiedere 40 milioni di euro per arrivare alla conclusione dell’affare.