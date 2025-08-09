DIRETTA | Da Lookman a Esposito e Leoni: le news di calciomercato Inter di oggi, sabato 9 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Le ultime di calciomercato Inter di oggi, sabato 9 agosto, nella diretta di Interlive.it. Dalla telenovela Lookman a Leoni passando per Sebastiano Esposito, la nostra redazione vi aggiornerà in tempo reale sulle trattative più importanti dei nerazzurri.

ORE 10.15 – Nuovo rilancio e controsorpasso Cagliari sul Parma per Sebastiano Esposito. L’Inter ha l’accordo coi ducali, ma l’attaccante spinge per trasferirsi in Sardegna.

ORE 10.08 – Leoni, pericolo Milan. I rossoneri potrebbero partire all’assalto se dovessero cedere Thiaw al Newcastle. I ‘Magpies’ hanno presentato una nuova offerta superiore ai 30 milioni. Leoni è stimatissimo da Allegri, il quale – come noto – ha un eccellente rapporto con Cherubini Ad del Parma.

ORE 10 – Lookman, l’Atalanta ha provato a piazzarlo all’estero – in particolare alle big di Premier – ma senza successo. “Non c’è margine per aprire ad altre squadre – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – perché lui nel 2025-26 si vede accanto a Thuram e Lautaro“.

L’Inter avrebbe pronto il rilancio fino a circa 50 milioni bonus inclusi, ma prima è necessario un nuovo confronto con Percassi per avere un segnale chiaro sulla disponibilità a cederlo.