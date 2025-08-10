L’Inter rifiuta il nuovo Lautaro: alla Juve per 35 milioni

L’Inter aveva trovato il nuovo Lautaro sul calciomercato, ma è stata costretta ad abbandonare la pista: occhio alla Juve

Dopo tanti anni in sordina e senza effettuare grandi acquisti, l’Inter è tornata a spendere e a farlo per calciatori importanti, che potrebbero avere un impatto decisivo sul presente e sul futuro del club. Cristian Chivu sta portando, allenamento dopo allenamento, i suoi dettami tattici alla squadra e vedremo come si presenterà l’Inter all’inizio del prossimo campionato.

Di sicuro, i nerazzurri partono con le massime ambizioni ma, dopo gli stravolgimenti degli ultimi mesi, hanno anche cambiato alcuni obiettivi importanti in entrata. L’emblema è l’attacco, dove Lautaro Martinez sarà un uomo fondamentale attorno a cui far girare i gol e il gioco della squadra e al suo fianco non è in discussione la presenza di Marcus Thuram.

Allo stesso tempo, c’è da evidenziare la volontà di schierare sempre più spesso una squadra che abbia un tridente pesante con un calciatore capace di inserirsi tra le linee e puntare la retroguardia. Bisognerà trovare il giusto equilibrio, ma il progetto è chiaro e per realizzarlo la società ha deciso di puntare anche un prospetto come Bonny, molto bravo nell’attacco alla profondità e nel cucire il gioco.

L’Inter ha mollato la pista Castro: occhio alla Juve

Durante la scorsa primavera, l’Inter aveva identificato come profilo ideale per migliorare l’attacco un talento importante come Santiago Castro, che aveva già mostrato il suo talento nella prima parte di stagione con la maglia del Bologna. I nerazzurri hanno fiutato il colpo argentino, ma poi le cose sono cambiate con l’esplosione di Francesco Pio Esposito.

Il bomber italiano ha convinto al Mondiale per Club e la dirigenza ha deciso che era meglio tenerlo con sé e continuare in casa il suo percorso di crescita. Per questo, il nome di Castro è finito in secondo piano, anche perché la valutazione che ne fa il Bologna è molto alta e corrisponde a 40 milioni di euro.

Potrebbe approfittarne la Juve, ora o nel prossimo futuro. Le caratteristiche di Castro sarebbero ideali per il gioco di Igor Tudor e, se non dovesse sbloccarsi l’affare Kolo Muani, con l’addio di Vlahovic in canna, resterebbe solo Jonathan David come punta centrale. La soluzione più probabile resta comunque un altro anno a Bologna, ma un altro colpo argentino è sfumato per l’Inter.