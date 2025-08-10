Trattativa avanzata e ribaltone Inter: “Via Ausilio e Mancini direttore tecnico”

Conferme totali dall’Arabia: l’attuale Ds potrebbe dire addio dopo ventisette anni in nerazzurro

Piero Ausilio via dall’Inter? Sarebbe clamoroso oltre un addio storico, considerato che l’attuale Ds è approdato in nerazzurro nell’ormai lontano 1998 per ricoprire il ruolo di responsabile dell’organizzazione del settore giovanile.

Da lì la scalata fino a diventare Direttore sportivo del club, incarico che ricopre ufficialmente dal febbraio 2014 quando prese il posto dell’epurato Branca.

L’Al-Hilal punta Ausilio

Dall’Arabia è arrivata una notizia, anzi una conferma clamorosa a quanto svelato da Longari di ‘Sportitalia’, ovvero che l’Al-Hilal sta cercando un direttore sportivo e il mirino è proprio su Piero Ausilio.

Conferme dall’Arabia: “Trattativa avanzata”

Per Hamad Al-Suwailihi di Al-Riyadh Newspaper, l’Al-Hilal “è in trattative avanzate con un direttore sportivo straniero proveniente da uno dei maggiori club italiani”.

Questo Ds potrebbe essere davvero Ausilio, il quale con la società ora di Oaktree ha un contratto che scade a giugno 2027.

Per ovvie ragioni Ausilio è legatissimo all’Inter, ma come noto i sauditi sanno essere estremamente convincenti. All’Al-Hilal ritroverebbe Simone Inzaghi, col quale in verità ci sarebbe stato qualche attrito. Il rapporto tra i due sembra essere comunque ottimo.

Non escludiamo che il nome di Ausilio possa essere stato anche caldeggiato da Pastorello, agente dello stesso Inzaghi e adesso uno degli intermediari di maggior riferimento del club arabo.

La reazione dei tifosi dell’Inter: e spunta Mancini

Bisogna ammetterlo, Ausilio non riscuote grandi consensi tra i tifosi interisti. Anzi, giusto questa estate è stato spesso per non dire sempre il principale bersaglio social.

Perciò la notizia di un suo possibile addio ha generato non poco entusiasmo. Difficilissimo trovare commenti dispiaciuti o comunque in favore di una sua permanenza, molto facile quelli di contentezza.

Tra gli interisti a dir poco felici di un mezzo ribaltone dirigenziale, c’è chi ha già addirittura avanzato qualche nome come possibile sostituto di Ausilio.

Ho il terrore chiamato Fabio Paratici, ma vorrei tremendamente Roberto Mancini direttore tecnico. A scegliere i giocatori è bravissimo. — Christian Conte (@ChristianConte_) August 9, 2025



Il più clamoroso è senza dubbio quello di Roberto Mancini, che all’Inter c’è stato da allenatore e, come rivelato in esclusiva da Interlive.it, è stato proposto da intermediari prima che il club virasse su Chivu.