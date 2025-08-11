Quando si gioca e dove vedere Monza-Inter: diretta tv e streaming

Penultima amichevole pre-season per la squadra di Chivu: titolari quasi tutti i big

Il Monza di Bianco sarà il terzo e penultimo avversario dell’Inter in questa pre-season. I primi due sono stati l’Under 23 nerazzurra di mister Vecchi, in quella che è stata la prima sfida della storia con la seconda squadra, e il Monaco venerdì scorso sconfitto in rimonta per 2-1.

Quando si gioca Monza-Inter

Monza-Inter si disputerà domani sera ore 21 all’U-Power Stadium, lo stadio di casa della formazione brianzola retrocessa in Serie B. Si tratterà di un derby, il derby di Lombardia. Nella squadra biancorossa militano giocatori importanti, dall’ex Keita a capitan Pessina: sarà quindi un buon banco prima per l’undici di Chivu in vista del debutto in Serie A.

Dove vedere il match amichevole

La gara amichevole sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Sportitalia. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente diretta da Michele Criscitiello.

Domani Monza-Inter alle 21.00 in chiaro su Sportitalia. CANALE 60 DTT. Servizio gratuito. Pre partita dalle 19.30. Mettetevi comodi sul divano e vedete il calcio d’agosto in TELEVISIONE. 📺 @tvdellosport @ACMonza @Inter @SerieA — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 11, 2025

I precedenti col Monza

L’Inter ha affrontato il Monza 13 volte in tutta la sua storia:

6 volte in Serie A: 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta;

7 volte in Coppa Italia: 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La probabile formazione dell’Inter

Chivu dovrebbe dare spazio fin dall’inizio a quasi tutti i big, da Sommer a Pavard passando per Mkhitaryan fino a Lautaro e Thuram.

Ecco la probabile formazione – INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sabato 16 agosto l’ultima amichevole prima del Torino

L’Inter giocherà l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, lunedì 25 agosto avversario al ‘Meazza’ il Torino, sabato prossimo 16 agosto (ore 20.30) contro i greci dell’Olympiacos allo stadio ‘San Nicola’ di Bari.