Dove vedere Inter-Olympiacos: diretta tv e streaming dell’ultima amichevole

Tutti i dettagli sull’ultima partita dell’Inter prima dell’avvio del campionato: data, orario, piattaforme abilitate e possibile formazione titolare
Dopo aver confezionato due vittorie (la seconda dopo calci di rigore, ndr) nelle prime due partite amichevoli della fase pre-campionato contro Monaco e Monza, l’Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere l’ultima notte che antecede l’avvio della nuova stagione di Serie A.
Ad affrontare i nerazzurri, già galvanizzati dalle precedenti apparizioni, ci sarà l’Olympiacos di José Luis Mendilibar, noto per aver allenato il Siviglia vittorioso dell’Europa League nella stagione 2022/2023 ai danni della Roma di José Mourinho.
Le squadre si affronteranno domani, sabato 16 agosto, sul terreno di gioco dello Stadio San Nicola di Bari con fischio d’inizio alle ore 20:30.
La partita su suolo pugliese verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e in chiaro sul canale televisivo digitale NOVE. Prevista anche la differita alle ore 00:00 di domenica 17 agosto su Inter TV.
Inter-Olympiacos, due rientri e due assenze per Chivu
Inter-Olympiacos sarà l’ultimo appuntamento utile a Chivu per limare dettagli tattici che potrebbero divenire essenziali alla prima uscita ufficiale di campionato contro il Torino, in programma a San Siro lunedì 25 agosto.
Per l’occasione, il tecnico rumeno riabbraccerà sia Yann Bisseck che Piotr Zielinski, entrambi di rientro da piccoli problemi fisici. Risponderanno all’appello anche Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, invece assenti contro il Monza qualche giorno fa.
Da registrare tuttavia l’assenza di Davide Frattesi, assente nell’ultima seduta d’allenamento di gruppo e in fase di pieno recupero dopo l’intervento chirurgico subito all’ernia, nonché di Tomas Palacios, in attesa di una nuova sistemazione sul mercato.
Inter in trattativa col Basilea per Palacios, ancora netta la distanza economica
A proposito di Palacios, prelevato dall’Inter lo scorso anno per 6,5 milioni attraverso un duplice accordo con Talleres e Independiente Rivadavia, la dirigenza nerazzurra è in trattativa con il club svizzero del Basilea.
Chivu sa di non poter contare ancora sul suo lento ma crescente stato di forma e pertanto, dopo una breve parentesi vissuta in prestito al Monza, sarebbe pronto a lasciare definitivamente la Serie A.
Il Basilea punta al ribasso in virtù di quanto visto nella fase terminale della scorsa stagione coi brianzoli, mentre l’Inter aspira a limare la distanza sui costi senza tuttavia entrare in minusvalenza. La formula, in ogni caso, dovrebbe corrispondere a quella del prestito con riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.