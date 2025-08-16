Inter-Olympiacos, 3 sorprese per Chivu: le formazioni ufficiali

Inter e Olympiacos si sfidano a Bari per l’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A: le formazioni ufficiali delle due squadre

Cristian Chivu ha fatto le sue scelte in vista dell’amichevole contro l’Olympiacos di questa sera, l’ultima prima del via della stagione ufficiale. In attesa di colpi di mercato in entrata e in uscita che potrebbero cambiare la forza e gli equilibri della rosa, il tecnico non fa mancare prove e sorprese.

Innanzitutto, occhio al modulo, dato che si riparte dal 3-5-2 con Lautaro Martinez e Marcus Thuram regolarmente in attacco. Sulla linea di centrocampo, Luis Henrique fuori, a sorpresa gioca Dumfries. Petar Sucic viene confermato dal primo minuto, mentre in difesa siede in panchina Stefan de Vrij, con Francesco Acerbi titolare. La più grande novità è Calhanoglu fuori con Barella regista. In porta ancora Yann Sommer e non Josep Martinez.

Confermate le tre assenze di cui vi abbiamo parlato già nella giornata di oggi con Frattesi sulla via del recupero, Carlos Augusto (affaticamento muscolare) e Palacios, in attesa del mercato.

Inter-Olympiacos, le formazioni ufficiali di Chivu

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ίντερ! / Our line-up for today’s match against FC Internazionale Milano! 🔴⚪️#Olympiacos #INTOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/K4ygnyjv9Q — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Inter-Olympiacos sarà visibile su Dazn, piattaforma che permette la visione dell’evento su smart tv o in streaming. Il match si vedrà in diretta televisiva in chiaro sul NOVE. Attenzione anche alla possibilità di seguire l’incontro sul sito del NOVE.