Inter-Olympiacos, altro infortunio per Chivu: stop muscolare

Inter-Olympiacos, i nerazzurri continuano la preparazione all’inizio della Serie A e devono fare i conti anche con gli infortuni: c’è un nuovo assente

Si sale di livello e, si spera, anche di intensità. Dopo l’amichevole contro il Monza, l’Inter se la vedrà contro l’Olympiacos per l’ultima amichevole del pre campionato. Probabilmente Chivu sperava di essere un po’ più avanti per quanto riguarda il calciomercato, avere una rosa a immagine e somiglianza delle sue esigenze tattiche, ma così non è ancora.

L’affare Lookman di fatto non si è sbloccato nei tempi e nei modi che voleva la società di Marotta e ora non è detto che si arrivi a dama da qui alla fine del mercato. Per questa ragione, si va avanti con il 3-5-2 che è stato il marchio di fabbrica dell’Inter degli ultimi anni con la variazione del 3-4-2-1 finora composta soprattutto da centrocampisti capaci di creare la superiorità numerica.

La preparazione atipica di quest’estate, su cui ha influito in maniera decisiva il Mondiale per club, è arrivata quindi all’ultimo atto e l’Olympiacos non è un avversario che si può sottovalutare per ciò che è riuscito a fare negli ultimi anni anche in campo internazionale.

Chivu fa i conti con le assenze, ma ora il gruppo è quasi al completo

Rispetto a quanto accaduto con il Monza, l’Inter si presenterà all’appuntamento quasi al completo. I due assenti noti già da diverse ore nella partita contro i greci saranno Palacios e Frattesi. Il centrocampista dopo l’operazione è sulla via del recupero e potrebbe presto tornare in gruppo, anche se gli toccherà trovare la forma migliore dopo l’intervento chirurgico.

Per il difensore, arrivato la scorsa estate come vice Bastoni, invece, c’è da fare i conti con le sirene di mercato, visto che difficilmente resterà a disposizione di Chivu anche per la stagione che sta per iniziare. L’assenza dell’ultimo minuto è, invece quella di Carlos Augusto.

Il brasiliano non prenderà parte all’impegno contro l’Olympiacos in seguito a un affaticamento muscolare. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma non c’è volontà di rischiare nulla e l’ex Monza è un uomo molto importante per le rotazioni di Chivu, sia come terzo centrale a sinistra sia sull’out di sinistra.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, non c’è assolutamente lesione o preoccupazione in casa nerazzurra. Il recupero è previsto per la prima di campionato.