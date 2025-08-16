Inter, tre colpi per finire col botto: “Mercato da 100”

Il calciomercato dell’Inter si chiude con il botto: Chivu vuole tre colpi e alcune cessioni per completare la rosa

L’attuale sessione di calciomercato è ben diverse dalle altre che l’hanno preceduta. L’Inter ha aumentato il budget di spesa dopo il grande percorso che l’ha condotta in finale di Champions League, e ha ancora un tesoretto importante da spendere per completare la rosa.

È chiaro che gli sforzi finali dovranno permettere a Cristian Chivu di cambiare modulo, attuare un 3-4-2-1 in cui due fantasisti – anche diversi tra di loro – potranno agire alle spalle di un unico realizzatore. Da Frattesi a Mkhitaryan e Thuram, nessuno ha quel tipo di caratteristiche, per cui servirà Lookman (o un profilo simile) per dare una nuova identità alla squadra.

La (non) trattativa per il nigeriano, però, sta andando per le lunghe e ad oggi non si è ancora arrivati alla fumata bianca, né è detto che ci sarà. Allo stesso tempo, non ci si può focalizzare solo sulla seconda punta che ha rotto con l’Atalanta, ma dovranno essere sistemati anche gli altri reparti, al netto delle uscite.

L’Inter vuole accontentare Chivu: tre colpi, ma serve cedere

Il giornalista Tancredi Palmeri ha confermato che l’Inter può permettersi un “mercato da 100 milioni”. Per arrivare a questa quota, c’è ancora la possibilità di spendere un tesoretto da 40 milioni, proprio la cifra che i nerazzurri avevano deciso di offrire prima per Lookman e poi per Manu Koné.

Ma le cose potrebbero ancora cambiare. L’Inter non ha ancora completato cessioni pesanti come quelle di Asllani – valutato 15-18 milioni -, Taremi e Pavard (più di Bisseck). Se questi calciatori dovessero andare via, si avrebbe lo spazio tecnico ed economico per altri tre affari.

… velocità, dribbling, insomma un Lookman (o chi per lui). Questo profilo è una necessità, ormai datata, non un capriccio di Chivu. Tirando le somme, dunque, credo che giunti a questo punto del mercato sarebbe sufficiente regalare al Mister due acquisti: un centrocampista… — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) August 16, 2025

Se per Lookman si dovranno sforare i 45 milioni, magari aggiungendo dei bonus, potrebbe cambiare ancora una volta la strategia, magari tornando su un profilo come Frendrup, ottimo in fase difensiva e che ha un costo sui 20 milioni.

Pavard is 29 and yes he has been good, but if we sell Pavard to sign a CCB like Loic Bade, I think that’s for the best of inter long term — Gab ⭐️⭐️ (@gabr131s_) August 16, 2025

In difesa, resiste invece il gradimento per Loic Badé, ma non arriverà nessuno se non verrà prima ceduto Pavard. E nelle ultime ore il Bayer Leverkusen si è avvicinato a chiudere l’accordo con il Siviglia per 30 milioni di euro.

Le sue caratteristiche sono a metà tra quelle del campione del mondo e Bisseck, su cui Chivu ha scelto di puntare forte, per cui ci si può aspettare un profilo simile, come Solet. Insomma, i margini per sognare ci sono e le critiche al mercato potrebbero essere spazzate via da una tripletta che cambierebbe tanto anche in ottica futura.