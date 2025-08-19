Inter, in arrivo un centrocampista: “Vince lo scudetto con questo colpo”

L’Inter ha cambiato strategia sul calciomercato: un centrocampista può cambiare le gerarchie per la prossima Serie A

Da settimane, i tifosi dell’Inter stavano pregustando l’arrivo di un calciatore con le caratteristiche di Ademola Lookman, ma la trattativa per il nigeriano si è arenata e ora pare definitivamente saltata. Neanche l’affare Zalewski sembra capace di riaprire in maniera concreta le contrattazioni tra i nerazzurri e l’Atalanta, e bisognerà farsene una ragione.

L’Inter sa bene di avere la forza economica per portare a termine altri due o tre affari pesanti, con un budget complessivo che oggi si aggira sugli 80-90 milioni, se verrà chiusa ufficialmente anche la cessione di Asllani al Bologna. Allo stesso tempo, le amichevoli estive sembrano aver trasmesso a Cristian Chivu una nuova percezione delle cose, quindi una strategia diversa.

Infatti, il tecnico rumeno sembra aver richiesto espressamente di rinforzare difesa e centrocampo, dando più equilibrio alla squadra, rispetto a spendere la maggior parte del budget per un altro attaccante. Si cerca, dunque, un mediano che possa giocare in una mediana a due, ma anche da mezzala di sinistra. Deve essere un calciatore con muscoli e fisico, che attualmente manca in rosa.

I tifosi vogliono Koné all’Inter: “Scudetto a marzo”

Nelle ultime ore, i tifosi dell’Inter si sono un po’ divisi sulle ultime operazioni in casa nerazzurra. C’è chi è molto deluso per il mancato arrivo di Lookman, altri invece ritengono giusta la strategia di Marotta e Ausilio di mollare e puntare sul centrocampista e su un nuovo difensore.

Uno dei primi nomi in lista, nonostante una richiesta da almeno 45 milioni complessivi, è quello di Manu Koné. Sembrava fosse finita la trattativa tra i nerazzurri e la Roma, ma si tratta essenzialmente di una questione di cifre, per cui l’Inter si sente ancora in corsa. Proprio per questo motivo, già nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta ancora più importante ai giallorossi per la fumata bianca.

Con Kone sarebbe stato scudetto a marzo — Marco (@MarcoReNer_azz) August 16, 2025

Alcuni supporters nerazzurri nutrono dubbi sulle caratteristiche e le cifre per l’ex Borussia Monchengladbach, altri sarebbero molto contenti del suo arrivo. Su X alcuni utenti hanno iniziato a parlare di scudetto se verrà centrato il colpo dalla Roma. Un altro ha scritto addirittura che, se ci fosse stato nella scorsa stagione, sarebbe stato vinto a marzo. Ora non resta che attendere, ma un centrocampista arriverà per forza.