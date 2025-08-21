Inter, attaccante last minute per Chivu: è soprannominato “l’incredibile”

La priorità di Marotta è quella di prendere un centrocampista e un difensore, ma non si esclude pure un colpo in attacco dopo che è sfumato Lookman

La sessione estiva di calciomercato dell’Inter è stata un po’ cervellotica, diciamo pure confusionaria. Il club di Viale della Liberazione ha cambiato spesso obiettivo, dando inizialmente la priorità ad un acquisto in difesa (con il giovane Leoni in pole), poi virando su un centravanti con la telenovela Lookman e ora puntando forte su un mediano, con la pista Manu Kone non ancora tramontata. È naturale chiedersi chi non abbia le idee chiare: se la società o mister Chivu.

Sembra proprio che una cosa non escluda l’altra. Gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin stanno cercando di rinforzare la rosa sfruttando le occasioni che si presentano ed il budget messo a disposizione dal fondo Oaktree. Mentre il tecnico rumeno, dalle risposte che ha avuto nelle amichevoli precampionato, sta dando le indicazioni sui reparti che necessitano maggiori ritocchi per essere competitivi sia in Serie A che in Champions League.

Calciomercato Inter, idea low cost Trossard: non rientra nei piani dell’Arsenal

In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter proverà a chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Come detto la priorità va al centrocampista, con tanti nomi sulla lista dei nerazzurri, compresi Alvarez, Florentino Luis, Frendrup e Cissè. In seconda battuta, specie in caso di cessione di Pavard, si valuterà un colpo in difesa tra i vari Solet, Veiga, Kim e Kiwior. E in attacco? Attenzione alla candidatura di Leandro Trossard.

Sebbene il 30enne esterno offensivo belga sia stato il calciatore con più minutaggio della passata stagione all’Arsenal, adesso non rientra più nei piani del manager Arteta. Nella vittoria della prima giornata di Premier League in trasferta contro il Manchester United, non solo Trossard è stato escluso dall’undici titolare, ma è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Nella stagione che porterà ai Mondiali, il suo obiettivo è quello di giocare e per questo ha chiesto al Ds Berta di essere ceduto.

Secondo il portale britannico ‘TBR Football’, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell’Inter con il club londinese. Si potrebbe trattare di un affare low cost (una decina di milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2026) da portare a termine a ridosso del gong del mercato. Trossard, soprannominato ‘The Unbelievable’ – ossia L’Incredibile – dalla leggenda dei Gunners Ian Wright, è stato accostato in Italia anche a Napoli e Atalanta. Da capire se Oaktree darebbe l’assenso all’acquisto di un giocatore che a dicembre compirà 31 anni.