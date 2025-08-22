Allarme rosso per Chivu: “L’Inter rischia di scoppiare”

Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, ma i nerazzurri hanno ancora dei problemi da risolvere. Doppio annuncio tra mercato e corsa scudetto

Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A. L’Inter di Cristian Chivu sarà l’ultima a scendere in campo nel posticipo del lunedì allo stadio Giuseppe Meazza contro il Torino. Sale la febbre dei tifosi nerazzurri che, dopo un’annata in cui si è lottato su tutti i fronti fino alla fine senza portare a casa trofei, sognano di tornare a primeggiare in campionato e di fare di nuovo molta strada in Champions League.

Di certo non sarà facile, viste le tante incognite sia sul mercato che per quanto riguarda la guida tecnica. Sebbene per i bookmaker l’Inter sia in prima fila nella corsa scudetto – quotata a 3.50, più soltanto del Napoli campione in carica che viene offerto a 2.75 – gli stessi allibratori sembrano fidarsi poco di Chivu in panchina. Tra gli allenatori delle nove squadre italiane più importanti, infatti, quello rumeno viene bancato a meno di tutti (4.50) per l’esonero entro il giorno di Natale.

Nel mirino delle critiche degli scettici, anche tra gli addetti ai lavori, è finita anche la campagna acquisti messa in piedi dagli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin. Troppe volte sono stati resi noti i nomi degli obiettivi per rinforzare la rosa, senza che poi l’affare andasse in porto. Peraltro non c’è mai stato un Piano B pronto all’uso, visto che quando è saltato un attaccante come Lookman, poi si è cercato un centrocampista e non un altro bomber.

Moretti stronca l’Inter: “Sbagliate tutte le mosse strategiche. Milan favorito scudetto”

Sul tema è intervenuto anche Alvaro Moretti, che a ‘Radio Radio’ ha stroncato i nerazzurri: “Per me quest’anno rischia di scoppiare l’Inter, io la vedo al quarto posto dietro Milan, Napoli e Roma. Fino ad ora hanno sbagliato tutte le mosse strategiche: hanno toppato l’allenatore visto che volevano Fabregas ed è arrivato il succedaneo (Chivu, ndr); volevano Lookman in attacco e poi hanno cambiato obiettivo; cercavano Manu Kone e ora ne stanno prendendo un altro mediano…”.

“Lotta scudetto? Io vedo il Milan favorito, a testimonianza del fatto che alla fine in Serie A vince chi gioca una competizione sola, anche se hai una grande squadra come l’Inter negli scorsi anni. Ormai si allenano meglio di quello che facciamo noi in Italia: ad esempio in Inghilterra, dove vanno a velocità cinque superiori rispetto alle nostre” conclude il giornalista e vice direttore de ‘Il Messaggero’ all’emittente radiofonica romana.