Inter, stagione già difficile: “Forte contestazione a breve”

Tifosi nerazzurri sul piede di guerra: “Il problema non passerà sotto silenzio”. Ecco che cosa sta succedendo a Milano

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. La stagione 2025-26 comincerà subito con una anomalia: Milan e Inter disputeranno la gara della prima giornata entrambe a San Siro a due giorni di distanza. Sabato i rossoneri di Allegri ospiteranno la Cremonese, mentre lunedì i nerazzurri di Chivu riceveranno il Torino. Una circostanza che si è resa necessaria per tenere libero lo stadio Meazza un paio di settimane a febbraio per le Olimpiadi invernali.

Ci sono anche altre due particolarità: il Diavolo giocherà una partita casalinga (quella contro il Como, ndr) non a Milano bensì in Australia a Perth. Il Biscione, invece, disputerà anche il secondo turno di campionato davanti ai propri tifosi, nell’impegno di domenica 31 agosto contro l’Udinese. Nel frattempo i due club meneghini, che ambiscono a lottare per lo scudetto, stanno cercando di puntellare le rispettive rose con gli ultimi acquisti e le cessioni della sessione estiva di calciomercato.

Pizzoferrato avverte Chivu e l’Inter: “Il loro lavoro sarà fondamentale”

Sul tema è intervenuto anche Maurizio Pizzoferrato che, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha espresso la sua opinione sulla necessità di prendere altri calciatori: “Non sempre l’abbondanza porta a grandi risultati se non la sai gestire. Tanti galli nel pollaio possono cantare solo se chi comanda non li fa strillare troppo. Il lavoro di Chivu e della società, da questo punto di vista, sarà fondamentale. Intorno a questo, però, c’è un problema di ambiente, che per me non passerà sotto silenzio”.

“Inter e Milan, almeno a San Siro, non avranno il supporto del tifo organizzato. In Coppa Italia c’era lo stadio strapieno di tifosi rossoneri, ma si sentivano soltanto quelli del Bari per le note vicende delle restrizioni verso il tifo più caldo. Ci potrebbe essere anche una contestazione abbastanza forte a breve. Ci sono varie situazioni da monitorare – conclude il giornalista sportivo e tifoso interista – È bene ricordare che non si tratta di provvedimenti presi dai due club, bensì dalla Procura della Repubblica di Milano“. Le partite dell’Inter senza i cori della Curva Nord non saranno la stessa cosa.