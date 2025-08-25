Maxi squalifica dal Giudice sportivo: salterà Juventus-Inter

I precedenti parlano chiaro: out per il derby d’Italia di scena alla terza giornata di Serie A

Il campionato della Juventus è iniziato ieri sera, con la vittoria per 2-0 sul Parma. Il neo acquisto David e il mal sopportato Vlahovic hanno regalato i primi tre punti della stagione a Igor Tudor. Quello dell’Inter comincerà questa sera con la sfida casalinga contro il Torino di Baroni.

Lautaro e compagni giocheranno in casa pure la seconda giornata, in programma domenica prossima 31 agosto: avversario l’Udinese. Un paio d’ore prima, invece, i bianconeri faranno visita al Genoa dell’ex Vieira, che all’esordio ha pareggiato 0-0 col Lecce sempre al ‘Ferraris’.

E alla terza giornata? Proprio Juve-Inter, il derby d’Italia che resta la gara più attesa di tutta la Serie A. Quest’anno arriva molto presto, con Chivu e Tudor ancora alla ricerca dell’assetto migliore. Per il big match di scena all’Allianz Stadium sabato 13 settembre (ore 18), ovvero dopo la sosta per le Nazionali, il tecnico bianconero potrebbe essere costretto a rinunciare a uno dei calciatori più importanti e duttili della sua squadra: parliamo di Andrea Cambiaso.

Cambiaso, gomitata a Lovik ed espulsione diretta in Juve-Parma

Il jolly ligure ha rimediato un’espulsione negli ultimi miniti della gara di ieri contro il Parma: l’arbitro Marcenaro ha estratto il rosso diretto dopo che il numero 27 bianconero ha rifilato una gomitata al volto di Lovik, subito dopo un contrasto aereo con lo stesso terzino norvegese.

Cambiaso ha prontamente chiesto scusa sui social: “Non sono una persona violenta, nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno”.

Almeno 2 giornate di squalifica e niente Juventus-Inter

A meno di sorprese, Cambiaso salterà Juventus-Inter del 13 settembre. Solitamente, infatti, il Giudice sportivo infligge un minimo di due giornate di squalifica ai calciatori espulsi per condotta violenta (regola 12). Ci sono un paio di precedenti riguardanti proprio la Juve, nella fattispecie Kalulu e Yildiz: il difensore francese venne sospeso due turni dopo la manata su Castellanos nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio, mentre il fantasista turco si beccò la medesima sanzione per la gomitata rifilata a Bianco nella gara col Monza all’U-Power Stadium.