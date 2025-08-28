Calhanoglu torna titolare in Inter-Udinese: toglie il posto al migliore del centrocampo

Il turco rientra fra i convocabili dopo aver scontato la squalifica di un turno e punta alla titolarità, per Chivu è rebus a centrocampo

Messo da parte ogni dubbio sorto nelle passate settimane sulla sua permanenza all’Inter per via dell’intensificarsi delle voci di un accostamento alla madrepatria, Hakan Calhanoglu è pronto a fare il suo esordio in campionato sin dalla prossima partita in programma domenica contro l’Udinese.

Il centrocampista turco ha infatti scontato la squalifica di un turno nella scorsa giornata disputata dai nerazzurri con il Torino e sarebbe indirizzato a riprendere le redini del reparto mediano, lasciando a Nicolò Barella facoltà di riposizionarsi in qualità di mezz’ala destra. Ruolo occupato, proprio contro i granata, da un ottimo Petar Sucic.

Il rientro di Calhanoglu e lo spostamento di Barella potrebbero quindi creare un vero grattacapo per Cristian Chivu, in relazione al minutaggio da conferire al neo acquisto croato.

Sucic ha infatti dimostrato qualità importanti e grande efficienza anche nelle fasi di non possesso, tanto da esser etichettato quasi all’unanimità come migliore in campo nella sfida da poco conclusa.

Far convivere i tre potrebbe tuttavia esser possibile schierando Sucic al posto di Henrikh Mkhitaryan come mezz’ala di sinistra. Il tutto al netto di oculate considerazioni in ottica Juventus.

Verso Inter-Udinese, Chivu recupera Calhanoglu e rinuncia a Sucic? Non necessariamente

La prima opzione lungo la mediana che Chivu potrebbe prendere al vaglio è quella della solita impostazione a tre con Calhanoglu al centro, coadiuvato sui fianchi da Barella e Mkhitaryan.

Sucic prenderebbe così il posto dell’armeno soltanto a partita in corso, preservandone le energie in vista del primo big match contro la Juventus di metà settembre. Vero è che fra la partita contro l’Udinese e quella coi bianconeri ci saranno due settimane di simil-riposo: i club non giocheranno per far spazio agli impegni delle Nazionali, ma Sucic resta comunque a disposizione della Croazia per un posto da titolare.

In alternativa, Sucic potrebbe partire dal primo minuto al posto di Mkhitaryan lasciando la porta aperta alla possibilità di una sostituzione dopo la prima ora di gioco. Così verrebbe tuttavia sottratta maggiore energia dalle gambe del croato, fonte preziosa di inventiva in vista dei prossimi impegni di campionato.