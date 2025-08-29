Serie A, la seconda giornata è già decisiva: big in rampa di lancio e prime sorprese

Un inizio scoppiettante, un altro giro di giostra prima della sosta. C’è chi vola, chi inciampa e chi sogna l’impresa: la seconda giornata promette colpi di scena da vivere tutti d’un fiato

Ci siamo, stasera si ricomincia. Un altro giro di giostra, il secondo prima di fermarsi nuovamente in vista della sosta per le Nazionali. C’è chi si deve riconfermare, chi invece deve riscattarsi e chi probabilmente ancora non ha ingranato del tutto e aspetta la seconda giornata del campionato di Serie A per capire a che punto è.

L’Inter fortunatamente rientra nella prima categoria. Il roboante 5-0 all’esordio col quale i ragazzi di Chivu hanno asfaltato il Torino è stato un messaggio forte e chiaro all’intero campionato: non è finito nessun ciclo, l’Inter è più forte di prima e darà filo da torcere a tutte le pretendenti per lo scudetto.

In tal senso non possiamo trascurare il Napoli, che pure è partito forte battendo il Sassuolo 2-0 al Mapei, con il “solito” McTominay ancora sugli scudi. Bene anche la Juve che ha archiviato con lo stesso risultato la pratica Parma e molto bene anche la Roma che, pur facendo solo 1-0, ha mostrato di essere già in pieno mood gasperiniano e ha urlato a tutti di essere pienamente in corsa per ogni obiettivo.

Diversa la situazione del Milan, che perde in casa con la Cremonese e deve ricominciare da zero, con in più la tegola dell’infortunio di Jashari, l’acquisto col botto di questo mercato. Attenzione invece al Como: i ragazzi terribili di Fabregas hanno regolato 2-0 la Lazio e hanno spiegato all’Italia intera che quest’anno possono davvero essere la mina vagante del campionato.

La seconda giornata di Serie A: Inter-Udinese, Napoli-Cagliari

Ma il primo turno è andato in archivio ed è tempo di pensare al secondo, che inizia fra qualche ora. Alle 18.30 infatti c’è Cremonese-Sassuolo mentre il Milan riprende stasera a Lecce, dove c’è il talentino di casa Camarda.

Sabato invece sono previste Bologna-Como e Parma-Atalanta il pomeriggio, Napoli-Cagliari e Pisa-Roma la sera, dove probabilmente tutti i tifosi interisti saranno focalizzati ad aggiornare ogni minuto i risultati aggiornati in tempo reale per seguire le squadre che sembrano fra le più probabili avversarie di Chivu per la corsa allo scudetto.

Una partita, quella del Maradona, che peraltro non evoca ricordi piacevoli ai tifosi interisti. Solo 3 mesi fa infatti la squadra di Conte batteva i sardi 2-0 grazie anche ad un gol strepitoso in rovesciata di McTominay che di fatto assegnava lo scudetto al Napoli a discapito proprio della banda Inzaghi. Ma sono ricordi passati, ora bisogna solo guardare avanti.

L’Inter invece è attesa dall’impegno contro l’Udinese, domenica alle 20.45 quando ci sarà anche Lazio-Verona. Subito prima, alle 18.30, c’è la Juventus che scende in campo a Genova e il Torino che ospita la Fiorentina. Un’occasione, per la squadra di Baroni, di rispondere alla goleada subita dall’Inter e per dimostrare che nella parte sinistra della classifica possono starci anche i granata.