Sucic in Premier? L’Inter fissa il prezzo… e poi lo alza | INTERLIVE

Il centrocampista croato accostato ai club inglesi dopo la sua prima stagione in nerazzurro. Il piano di Marotta e Ausilio

Eccezion fatta per Akanji, quella della scorsa estate fu una campagna acquisti che l’Inter improntò soprattutto su calciatori Under 23. Nessuno è riuscito a imporsi come titolare, ma tutti (o quasi) hanno dimostrato di avere del potenziale. Soprattutto il centrocampista croato Petar Sucic, acquistato dalla Dinamo Zagabria per meno di 15 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla rivendita.

I tifosi dell’Inter in particolare hanno negli occhi tre prestazioni (condite da gol) di Sucic: in Serie A contro la Fiorentina, in Champions League contro l’Arsenal e in Coppa Italia contro il Como. Il suo rendimento è stato un po’ altalenante, anche a causa di un infortunio. Ma la dirigenza nerazzurra e mister Chivu sono pronti a scommettere su di lui per il presente e per il futuro.

Recentemente il nome di Sucic è stato accostato a club di Premier League. Marotta e Ausilio valutano il suo cartellino già 40 milioni, ma non hanno intenzione di cederlo questa estate. Insieme a Barella e Zielinski è l’unico centrocampista sicuro di restare ad Appiano Gentile. Secondo quanto appreso da Interlive.it, solo un’offerta fuori mercato da 50 milioni di euro potrebbe far cambiare idea ai campioni d’Italia.