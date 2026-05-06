Portiere Inter, due nomi nuovi: tifosi perplessi

Continua la ricerca dell’erede di Sommer da parte dei nerazzurri: un’altra pista in Serie A e una all’estero

Chi sarà il portiere dell’Inter la prossima stagione? È una domanda alla quale oggi è ancora difficile dare una risposta. Con ogni probabilità l’attuale titolare Yann Sommer, in scadenza di contratto a giugno, lascerà Appiano Gentile. Il presidente Marotta ha detto che vuole uno zoccolo duro italiano in rosa e oltre a Vicario, come rivelato da Interlive.it, ci sono le piste che portano a Falcone e Provedel.

Da capire anche cosa farà Josep Martinez: voglia di restare come vice non ce n’è, quindi se non verrà promosso titolare può essere ceduto. E la nostra redazione ha appreso che le pretendenti non mancano, specie in Serie A. Intanto si registrano due nuove opzioni per i pali nerazzurri. Una riguarda ancora il campionato italiano: si tratta di Zion Suzuki.

Il 23enne estremo difensore della nazionale giapponese è uno dei pezzi pregiati del Parma, tanto che è seguito in Premier League, ma secondo l’emittente emiliana ’12 Tv Parma’, ci sarebbe anche l’Inter. All’estero, invece, il nome nuovo è quello di Alex Remiro, spagnolo classe ’95 protagonista della vittoria a sorpresa della Coppa del Re con la Real Sociedad. Due profili che non scaldano i cuori dei tifosi interisti.