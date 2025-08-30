L’Inter ha intenzione di puntare forte sui giovani per il presente e per il futuro: c’è un nuovo talento pronto a esplodere dopo Esposito

Marotta ha rivendicato con forza il nuovo corso dettato dall’Inter, e partito dalla proprietà: bisogna puntare sui giovani, abbassare l’età media del gruppo e godersi il lavoro del frutto seminato, prima sul calciomercato e poi sul campo. Il presidente ha ripetuto in più occasioni e con forza che i nuovi acquisti hanno 21,4 anni d’età.

In realtà, è una linea che va avanti già da diverso tempo, dato che anche Tomas Palacios era essenzialmente un giovanissimo e Taremi e Zielinski erano arrivati prima che subentrasse Oaktree. È chiaro che anche per il prossimo futuro bisogna aspettarsi che il club vice-campione d’Europa vada avanti in questa direzione e soprattutto che continui a lanciare talenti del settore giovanile.

Francesco Pio Esposito è un’evidente manifestazione di questa volontà, esattamente come la scelta di Cristian Chivu in panchina – anche l’allenatore si può definire a tutti gli effetti un prodotto Inter. Il bomber è pronto a prendersi la sua società di sempre sul campo, e vale anche per la Nazionale italiana, ma attenzione ad altri calciatori che presto potrebbero emergere.

L’Inter lancia il nuovo Esposito: Lavelli scala le gerarchie

Non è stata una partita semplice, ma l’Inter è riuscita a conquistare la Supercoppa italiana Primavera battendo il Cagliari. Per allungare il match, è stato fondamentale un gol di testa di Matteo Lavelli, che poi ha realizzato anche il suo calcio di rigore, permettendo ai nerazzurri di alzare la coppa.

Il giovane attaccante ha 18 anni, ma è già riuscito a mettere la firma su diversi successi dei nerazzurri. Tutti nell’ambiente Inter credono nelle sue qualità, soprattutto in area di rigore, e si sta cercando di strutturare il miglior percorso possibile perché il ragazzo emerga.

Hizo una Sommer. Lavelli > Taremi, Arnautovic, Correa — Tío Inter (@tio_inter) May 30, 2025

Vedremo Lavelli? No aspettiamo Taremi perché sia mai che… — Rurale Cairo PRESIDENTISSIMO pronto a governare (@Cairo_Rurale) July 26, 2025

Secondo me dobbiamo vederla sotto un altro aspetto… non stai facendo giocare un giocatore della primavera (tipo lavelli), quanto vale Esposito ? Si parla di 30-35 … bene, al posto di taremi, correa e Arnautovic hai preso Bonny (25 mln) + Esposito (30 mln) — iceemora (@damicomccomics) June 27, 2025

Intanto, anche i tifosi stanno iniziando a notare le qualità del bomber della Primavera e non solo dopo la Supercoppa. Già qualche mese fa, prima del calciomercato, c’è chi scriveva che è meglio di Taremi, Arnautovic e Correa, quindi secondo solo a Lautaro e Thuram.