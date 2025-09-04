Inter folle per Nico Paz: riscatto pronto, ma c’è una nuova strategia | INTERLIVE

Nico Paz piace molto all’Inter, ma l’affare è difficile da portare a termine: c’è una nuova strategia da parte del club nerazzurro

Uno dei nomi che entusiasma di più la Serie A e tutti i tifosi è sicuramente quello di Nico Paz. Parliamo di un talento in grado di emozionare tutta la platea italiana a suon di grandi colpi, dribbling nello stretto e giocate fuori dal campo, dal punto di vista tecnico e della visione di gioco.

Cesc Fabregas sta affinando un calciatore in grado di fare tutto a centrocampo. Se il talento naturale coltivato dal Real Madrid ha già nel repertorio grandi giocate nello stretto, dribbling e la continuità ricerca della verticalità e del tiro in porta, a Como sta riuscendo sempre di più a essere un calciatore totale, in grado di fare la differenza anche in fase difensiva e in pressing.

L’Inter ha messo gli occhi su di lui fin dallo scorso autunno, con Javier Zanetti in azione per tentare di capire i margini di trattativa con l’entourage del ragazzo. L’intricata situazione relativa il cartellino del ragazzo, su cui vige il diritto di riacquisto da parte del Real Madrid, però, ha posto l’Inter e qualsiasi altro club in secondo piano. Ma non è ancora finita.

L’Inter pensa ancora a Nico Paz: c’è solo una possibilità

Secondo quanto risulta a InterLive.it, i nerazzurri sono ancora interessati al calciatore, che piace sotto tutti i punti di vista e anche come profilo sulla trequarti in grado di dare fantasia. Prima dell’assalto a Lookman, infatti, l’argentino era il primo obiettivo in quella zona di campo.

Ci ha provato anche il Tottenham con un’offerta fuori mercato da 70 milioni di euro, ma anche in questo caso il Como ha fatto muro e anche il calciatore ha accettato di buon grado di restare in Lombardia. La prossima estate, però, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di spendere solo 9 milioni e riportarlo a casa.

L’Inter continuerà a monitorare il percorso di crescita del calciatore e, se le cose non dovessero andare come previsto, cercherà di andare all’assalto, avendo lavorato a una corsia preferenziale con la famiglia del ragazzo. Ad oggi, l’affare resta impossibile, ma una volta tornato al Real, Nico Paz potrebbe essere un obiettivo sensibile per i nerazzurri, sempre che Xabi Alonso lo lasci partire.