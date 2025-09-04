Inter folle per Nico Paz: riscatto pronto, ma c’è una nuova strategia | INTERLIVE

Nico Paz piace molto all’Inter, ma l’affare è difficile da portare a termine: c’è una nuova strategia da parte del club nerazzurro

Uno dei nomi che entusiasma di più la Serie A e tutti i tifosi è sicuramente quello di Nico Paz. Parliamo di un talento in grado di emozionare tutta la platea italiana a suon di grandi colpi, dribbling nello stretto e giocate fuori dal campo, dal punto di vista tecnico e della visione di gioco.

Nico Paz contro la Lazio
Il nome di Nico Paz non è svanito nei pensieri dell’Inter (Ansa Foto) – interlive.it

Cesc Fabregas sta affinando un calciatore in grado di fare tutto a centrocampo. Se il talento naturale coltivato dal Real Madrid ha già nel repertorio grandi giocate nello stretto, dribbling e la continuità ricerca della verticalità e del tiro in porta, a Como sta riuscendo sempre di più a essere un calciatore totale, in grado di fare la differenza anche in fase difensiva e in pressing.

L’Inter ha messo gli occhi su di lui fin dallo scorso autunno, con Javier Zanetti in azione per tentare di capire i margini di trattativa con l’entourage del ragazzo. L’intricata situazione relativa il cartellino del ragazzo, su cui vige il diritto di riacquisto da parte del Real Madrid, però, ha posto l’Inter e qualsiasi altro club in secondo piano. Ma non è ancora finita.

L’Inter pensa ancora a Nico Paz: c’è solo una possibilità

Secondo quanto risulta a InterLive.it, i nerazzurri sono ancora interessati al calciatore, che piace sotto tutti i punti di vista e anche come profilo sulla trequarti in grado di dare fantasia. Prima dell’assalto a Lookman, infatti, l’argentino era il primo obiettivo in quella zona di campo.

Nico Paz esulta
Nico Paz sarebbe il calciatore ideale per l’Inter di Chivu (Ansa Foto) – interlive.it

Ci ha provato anche il Tottenham con un’offerta fuori mercato da 70 milioni di euro, ma anche in questo caso il Como ha fatto muro e anche il calciatore ha accettato di buon grado di restare in Lombardia. La prossima estate, però, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di spendere solo 9 milioni e riportarlo a casa.

L’Inter continuerà a monitorare il percorso di crescita del calciatore e, se le cose non dovessero andare come previsto, cercherà di andare all’assalto, avendo lavorato a una corsia preferenziale con la famiglia del ragazzo. Ad oggi, l’affare resta impossibile, ma una volta tornato al Real, Nico Paz potrebbe essere un obiettivo sensibile per i nerazzurri, sempre che Xabi Alonso lo lasci partire.

