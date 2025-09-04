L’auto che guida Chivu: non è una Ferrari come l’Inter, arriva dalla Cina

Il rapporto tra l’Inter e le auto diventa sempre più stretto: ecco l’auto che guiderà Chivu nei prossimi anni, arriva dalla Cina

L’Inter aspetta di sfrecciare sul campo, e non sono poche le cose da sistemare per il club nerazzurro e su cui si dovrà ragionare nel prossimo periodo. Cristian Chivu è chiamato a un grande lavoro per cercare di dare una svolta al gioco della squadra e ottenere risultati sul campo, la vera tara italiana per giudicare un allenatore.

Allo stesso tempo, anche la società ha bisogno di stabilità sempre maggiore – anche questo non è un traguardo così semplice da realizzare negli ultimi anni, visti i tanti ribaltoni in testa. Il club sta cercando di crescere a ogni livello e questo prevede anche che vengano stretti degli accordi commerciali importanti sotto il profilo finanziario e per dare stabilità finanziaria tra i maggiori club europei.

Nelle scorse settimane, l’Inter ha stretto una nuova partnership in Cina, destinata ad avere un impatto anche sulla vita dei tesserati e le loro scelte. I nerazzurri hanno deciso di puntare sull’elettrico e, proprio dalla Cina, sono in arrivo 70 vetture che useranno i tesserati nei prossimi anni.

L’accordo dell’Inter in Cina: Chivu ha la sua nuova auto

Proseguendo nella metafora del calciomercato, i nuovi acquisti siglati dall’Inter sono le 70 auto elettriche e super ibride plug-in che sono state date in dotazione ai giocatori della prima squadra, alla dirigenza e allo staff tecnico dell’allenatore Christian Chivu. La BYD Sealion 7, vedi foto in basso, è il primo tassello di questa partnership.

L’accordo è arrivato con Byd, colosso cinese delle auto, e le vetture mandate in dotazione sono quelle Denza. L’Inter ha già ufficializzato l’accordo diversi giorni fa, con tanto di foto di rito come potete vedere in alto. Per l’occasione, la casa cinese ha potuto lanciare sul mercato un nuovo prodotto.

Un’altra curiosità: si tratta del primo accordo che il colosso Byd ha siglato con una squadra di calcio e, quindi, è stata una grande occasione per l’Inter di inserirsi in questo mondo. Vedremo se, dopo questa partnership, ne seguiranno altre sulla stessa scia nel prossimo futuro e se il club nerazzurro riuscirà a proseguire nella scia di successi sul campo, dopo i progetti proficui degli ultimi anni.