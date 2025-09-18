Guardiola punta un titolarissimo Inter: “Farà una mossa a gennaio”

Il manager del Manchester City ha intenzione di rinforzare la squadra nella sessione invernale di calciomercato. Mirino puntato su un giocatore di Chivu

La scorsa estate il Manchester City è stato – ancora una volta – grande protagonista sul mercato. Sono stati spesi oltre 200 milioni di euro per rinforzare la rosa di Pep Guardiola, distribuiti soprattutto in cinque colpi: dai portieri Donnarumma dal Psg e Trafford dal Burnley al terzino sinistro Ait-Nouri dal Wolverhampton passando per il centrocampista Reijnders dal Milan fino all’ala destra Cherki dal Lione.

Ma come spesso accade, il manager catalano non è del tutto soddisfatto e già aspetta la sessione di gennaio per poter fare altri acquisti. Dopo una stagione senza titoli (eccezion fatta per la Charity Shield dell’agosto 2024, ndr) la partenza in Premier League non stata delle migliori per i Citizens: due vittorie contro Wolverhampton e Manchester United inframezzate dai due ko contro Tottenham e Brighton.

Calciomercato Inter, Brown su Dumfries: “Guardiola vuole un terzino destro”

Se a centrocampo e in attacco il Manchester City sembra al completo, qualche ritocco sembra poter essere fatto in difesa. In particolare sulla fascia destra. E oltre a Tino Livramento del Newcastle, Pep Guardiola starebbe guardando anche in casa Inter. L’obiettivo ovviamente è puntato su Denzel Dumfries e tra i due club i rapporti sono buoni visto l’affare Akanji del primo settembre.

A rivelare l’interesse è l’ex capo scout inglese Mick Brown, il quale in una intervista a ‘Football Insider’ ha dichiarato che “Dumfries è nel mirino del Manchester City: è il terzino titolare della nazionale olandese e non passa inosservato. Penso che potrebbero prenderlo. Se allenatore e dirigenza saranno d’accordo, faranno una mossa a gennaio“.

“Lo stesso Dumfries ha detto che gli piacerebbe giocare in Premier League, aprendo al trasferimento in Inghilterra. Quello del terzino destro è un ruolo nel quale i Citizens vogliono rinforzarsi: è stato schierato Nunes in quella posizione, ma è un adattato. Ci sarebbe pure Rico Lewis, ma non è la soluzione al problema”. La clausola da 25 milioni di euro è scaduta il 31 luglio, quindi l’Inter potrà chiedere qualsiasi prezzo.