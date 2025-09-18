L’annuncio su Calhanoglu che sconvolge il mercato: “Ha accettato”

Il numero uno del club esce allo scoperto: “Ho parlato con Hakan”

Calhanoglu si è ripreso l’Inter, perlomeno in parte, con la splendida doppietta rifilata alla Juventus sabato scorso. I due gol all’Allianz Stadium sono alla fine risultati inutili, tuttavia hanno rimesso il turco al centro del villaggio nerazzurro dopo un’estate a dir poco turbolenta. Non è un mistero, il classe ’94 voleva lasciare Milano per far ritorno in Turchia.

L’obiettivo del numero 20 era trasferirsi al Galatasaray, squadra di cui è tifoso fin da bambino. Ma non così tanto, visto che dopo il no di Ausilio alla ridicola offerta del ‘Cimbom’, circa 10 milioni di euro bonus inclusi per il cartellino, si è detto pronto a trasferirsi nella storica rivale dei giallorossi: il Fenerbahce.

A confermare tutto ci ha pensato quest’oggi proprio il presidente dei vice campioni di Turchia, Ali Koc, il quale ha in buona sostanza ridato vita alla lunga telenovela di mercato in salsa turca con protagonista il regista nerazzurro.

“Quest’estate diversi giocatori, allenatori e agenti in attività mi dissero che Calhanoglu era disponibile e che si adattava perfettamente al profilo che stavamo cercando – le parole di Koc riportate da ‘Sport Bild’ – Così ho parlato con Hakan, ponendogli una domanda diretta: ‘Sei un tifoso del Galatasaray, ma vuoi comunque trasferirti al Fenerbahce?'”. Ebbene: “Lui ha accettato“.

Stando a Koc, Calhanoglu era disposto a traslocare sulla sponda giallorossa di Istanbul (l’allenatore era ancora Mourinho, oggi ufficialmente nuovo allenatore del Benfica), però l’operazione non è andata in porto. Anzi, neanche è partita: “Non abbiamo discusso di cifre, ma ho chiesto il numero del suo agente (Gordon Stipic, ndr) – ha rivelato in conclusione Koc – Non posso ripetere quello che mi ha detto il suo procuratore, perché non ho il permesso di farlo“.

Con queste dichiarazioni Koc smentisce in ritardo l’agente stesso di Calhanoglu, che in prossimità della fine della telenovela negò di aver avuto contatti col Fenerbahce e, ancor prima, col Galatasaray per il trasferimento del suo assistito. Ma non c’è da meravigliarsi, il mercato è costellato di bugie, se ne dicono anche quando la verità è del tutto evidente.

Inter, last dance Calhanoglu

Alla fine Calhanoglu è rimasto all’Inter, facendo la ‘pace’ con capitan Lautaro e mettendosi a disposizione di Chivu da buon professionista. Il pre-campionato è stato complicato anche a causa di problemi fisici che si trascinava dalla passata stagione, la quarta in maglia nerazzurra. Dal 2021 ad oggi, contando quindi le prime quattro partite della quinta annata interista, il 31enne nato a Mannheim ha:

Disputato 185 partite , di cui 130 in Serie A;

, di cui 130 in Serie A; Segnato 40 gol, di cui 24 su rigore ;

; Realizzato 34 assist;

Vinto 6 trofei, di cui 1 Scudetto.

È molto probabile che desideri ancora trasferirsi in Turchia, a Istanbul. Ecco perché la telenovela, che è anche un po’ un teatrino, potrebbe riandare ufficialmente in onda già nel prossimo calciomercato di gennaio. La sensazione è che questa sia comunque la sua ultima stagione all’Inter e in Italia, nonostante un contratto che scade a giugno 2027.