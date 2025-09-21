Bomber fuori rosa, bussa a Inter e Milan per rilanciarsi in vista dei Mondiali

Possibile nuovo innesto per i nerazzurri nella sessione di gennaio. Marotta attende il via libera di Oaktree, in corsa pure il Milan

La sessione estiva di calciomercato dell’Inter si è chiusa senza il grande colpo in attacco, nonostante la lunga trattativa portata avanti da Marotta e Ausilio per Ademola Lookman. Difficile pensare che a gennaio il club meneghino possa tornare alla carica per il centravanti nigeriano dell’Atalanta, ma non è detto che non ci saranno nuovi innesti nel reparto offensivo.

Ad oggi il pacchetto avanzato nerazzurro è composto da quattro elementi: la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram che alle loro spalle hanno due giovani talenti come Pio Esposito e Bonny. Manca forse un attaccante con caratteristiche diverso, bravo nel saltare l’uomo, come già chiesto in passato da Simone Inzaghi. Una lacuna che potrebbe essere colmata nella sessione invernale sfruttando un’occasione di mercato.

Calciomercato Inter, idea Sterling: è fuori dal progetto di Maresca al Chelsea

Stiamo parlando di Raheem Sterling. Tornato al Chelsea dopo il prestito infruttuoso della passata stagione all’Arsenal, il 31enne centravanti inglese è fuori dal progetto di Enzo Maresca. Di fatto è fuori rosa, visto che non è mai stato convocato in Premier ed è rimasto fuori dalla lista Uefa per la Champions League.

Fino alla settimana scorsa si è tentato di ‘piazzarlo’ in Arabia Saudita e in Turchia dove i mercati erano ancora aperti, ma nessuna trattativa è andata in porto. Bisognerà quindi aspettare gennaio, magari per un altro prestito gratuito con parte dell’ingaggio pagato dai Blues. Uno scenario che fa gola a Marotta, il quale però dovrà ottenere il benestare dal fondo Oaktree, da sempre restio a prendere calciatori ultra trentenni.

Dal canto suo Sterling vedrebbe di buon occhio il trasferimento in Serie A – dove potrebbe fare comodo anche al Milan visto che Allegri ha già bocciato Gimenez in quel ruolo – per rilanciarsi. Il suo obiettivo è quello di trovare un po’ di continuità e minutaggio per provare a convincere il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel a convocarlo per i Mondiali.