Inter, altro che Lookman: 45 milioni per il nuovo Zidane

L’Inter può affondare il colpo per il nuovo Zidane: dopo il mancato arrivo di Lookman può cambiare tutto con un gioiello francese

Uno dei grandi problemi dell’estate dell’Inter è stato individuare e portare a Milano un calciatore in grado di saltare l’uomo sulla trequarti. Cristian Chivu ha richiesto con insistenza un profilo del genere, ma non se n’è mai fatto nulla. Il riferimento a Lookman è più che scontato: la società aveva scelto proprio il nigeriano, passando a un 3-4-2-1 molto offensivo e imprevedibile.

Poi le cose sono andate a rotoli. L’Atalanta ha detto no e non ha mai mollato la presa, non dando il via libera al ragazzo per un trasferimento che, a un certo punto, sembrava a un passo. L’Inter ha cambiato strategia e non ha più cercato profili simili, ma la sensazione è che qualcosa manchi tra le linee e per cambiare le partite a gara in corso.

I nerazzurri per ora non pensano più a Lookman, ma potrebbero trovarsi di fronte un grande talento su cui vale la pena investire. In realtà, l’Inter l’ha già incrociato la scorsa estate e ha fatto davvero un’ottima impressione, ma non sempre in carriera è riuscito a mantenere questo status.

L’Inter ripensa ad Akliouche: bersagliato dalle critiche, il prezzo cala

Il Monaco ha respinto qualsiasi avvicinamento per Maghnes Akliouche la scorsa estate, specificando che l’intenzione era quella di tenere il ragazzo per un altro anno, e mettendo una valutazione da 75 milioni di euro. Parliamo di un ragazzo di grande talento, ma sembrano un po’ troppi rispetto a quello che ha fatto finora in carriera.

Ha grandi colpi nel dribbling e nello stretto, tanto che spesso è stato definito il nuovo Zidane, ma ci sono volte in cui la discontinuità ha il sopravvento e non riesce a fare la differenza. È successo nell’ultimo turno di Champions League, in cui il fantasista ha sbagliato anche un rigore e ha preso un 2 in pagella.

Se non dovesse esplodere in questa stagione, il Monaco potrebbe lasciarlo andare a cifre un po’ più basse. A 40-45 milioni si potrebbe chiudere e l’Inter è interessata. Sarebbe la garanzia di un trequartista giovane e dal tasso qualitativo davvero alto, che può aumentare in poco tempo il bottino di gol e assist.