Inter-Sassuolo, Chivu ribalta di nuovo la squadra: fuori 4 titolarissimi

Le novità sulle scelte di formazione del tecnico nerazzurro per la partita di questa sera dei nerazzurri a San Siro, riecco Martinez e Sucic

Archiviata la prestazione positiva nella prima uscita ufficiale di Champions League, l’Inter di Cristian Chivu ha fatto rientro a Milano con il solo obiettivo di preparare una sfida cruciale per il prosieguo del cammino di campionato.

Ad ostacolare i nerazzurri nella caccia ai tre punti dopo le due sconfitte con Udinese e Juventus ci sarà il Sassuolo, formazione neopromossa e storicamente ostica per le big italiane. Il fischio d’inizio è atteso alle 20:45 entro le mura amiche di San Siro.

Per l’occasione, il tecnico rumeno non vuol puntare sui suoi undici migliori ma dare spazio a chi contro l’Ajax non ha messo piede in campo. Previsti dunque almeno quattro cambi nella formazione titolare, a partire proprio dal portiere. Josep Martinez sostituirà Yann Sommer, dando via a quell’alternanza fra i pali tanto discussa in passato che potrebbe consacrare lo spagnolo come vero erede dello svizzero.

Al centro della difesa Stefan de Vrij, fra i migliori alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, farà spazio al rientro di Francesco Acerbi. Quest’ultimo sarà poi affiancato da Carlos Augusto a sinistra e Manuel Akanji a destra. Riposo per Alessandro Bastoni.

Così come per il braccetto mancino, anche Henrikh Mkhitaryan è destinato a lasciare il proprio posto da mezz’ala a Petar Sucic. Il reparto di centrocampo resterà intonso, per il resto: Hakan Calhanoglu gestirà la regia, mentre Nicolò Barella si posizionerà alla sua destra. Federico Dimarco e Denzel Dumfries correranno invece sulle fasce.

Quanto all’attacco, Marcus Thuram resta inamovibile sulla scia del grande avvio di stagione. Al suo fianco, nonostante abbia smaltito il fastidio alla schiena, non dovrebbe esserci Lautaro Martinez che partirà ancora una volta dalla panchina. Magari per subentrare a gara in corso a Francesco Pio Esposito, rivelazione sorprendente del collettivo nerazzurro.

Inter-Sassuolo, Lautaro parte dalla panchina: le probabili formazioni

A seguire le probabili formazioni di Inter e Sassuolo per la sfida di questa sera a San Siro, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Esposito. All.: Chivu

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso

L’arbitro dell’incontro sarà Marinelli della sezione di Tivoli