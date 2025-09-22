Sabatini lo voleva all’Inter: può arrivare in Italia, ma preferiscono darlo al Milan

Anche Marotta e la Juventus ci hanno pensato la scorsa estate, ma lo sbarco in Serie A potrebbe arrivare a gennaio

Le vie del calciomercato sono infinite. Ci sono calciatori accostati quasi tutte le sessioni ad una squadra senza poi vestire mai quella maglia. Altri invece sono meteore di cui si parla per un mese e poi spariscono. In questi anni all’Inter si sono succeduti allenatori, presidenti e soprattutto dirigenti. Ognuno coi suoi pupilli, compreso Walter Sabatini.

Quando era consigliere del gruppo Suning e affiancava il direttore sportivo Piero Ausilio, il dirigente umbro provò a portare in Serie A anche Yves Bissouma del Lille. Un obiettivo per gennaio 2018 per rinforzare l’allora squadra di Spalletti, ma poi non se ne fece nulla e l’estate successiva sbarcò in Premier League per vestire la maglia del Brighton.

Quattro stagioni con i Seagulls prima di fare il salto di qualità e firmare un quadriennale con il Tottenham. Il suo contratto scade a giugno, ma con ogni probabilità andrà via già nella sessione invernale. Questo perché con l’arrivo del nuovo tecnico Thomas Frank in panchina è stato escluso dalla lista Uefa per la Champions e mai convocato in campionato.

Calciomercato Milan, occasione Bissouma dal Tottenham

Come detto, la scorsa estate il nome di Bissouma è stato nuovamente accostato all’Inter, ma soprattutto alla Juventus e alla Roma in Italia. Per rispettare la nuova filosofia di mercato di Oaktree, in realtà, i nerazzurri hanno privilegiato la pista Andy Diouf, 7 anni più giovane rispetto al nazionale maliano (con passaporto irlandese).

A gennaio Bissouma potrebbe finalmente sbarcare in Serie A per accasarsi al Milan, che pure ha già fatto tanti acquisti in mediana tra Modric, Ricci, Rabiot e Jashari. Secondo il portale britannico ‘Sports Boom’, gli Spurs preferirebbero cederlo alla squadra di Allegri piuttosto che a rivali domestici come Everton e West Ham o altri club di Champions League.