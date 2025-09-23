Leao: “Dissi no all’Inter e poi accettai il Milan, ecco perché”

Il portoghese si confessa in un podcast: “Il Ds del Lille mi disse che stavano per vendermi ai nerazzurri”

Iniziò estate 2019, l’Inter provò a prendere Rafa Leao. L’affare con il Lille, però, non andò in porto perché Conte voleva che l’investimento importante venisse fatto per Lukaku, ma anche per la riluttanza del portoghese a lasciare il Lille e trasferirsi ad Appiano

“Il Ds del Lille (Luis Campos, ndr) mi disse: Rafa stiamo per venderti all’Inter, ma io dissi no poiché avevo fatto molto bene la stagione appena conclusa e volevo disputarne un’altra in Francia per migliorare ancora”. Così ha raccontato Leao al podcast ‘Say Less’ in merito al suo mancato passaggio in nerazzurro.

Solo qualche settimana più tardi, però, Leao accettò il corteggiamento del Milan. I rossoneri chiusero l’affare versando circa 30 milioni nelle casse del Lille: “Il direttore mi disse che il Milan era interessato a me e io, a differenza di prima, risposi positivamente. Se i rossoneri verranno con un’offerta, io accetterò. Dopo due giorni è tornato dicendomi: hanno portato la proposta, qualcuno vuole parlarti… – ha svelato Leao – Al telefono mi passarono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata”.

A quanto pare il fascino del Milan, perlomeno su Leao, fu superiore a quello dell’Inter: “Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf… Quei giocatori che vedevi giocare da bambino o ne sentivi parlare, per me erano la storia. Poi sai, 7 Champions League vinte… Solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, dico Milan cento volte“, ha detto l’attaccante classe ’99 che potrebbe tornare a disposizione di Allegri per il big match di domenica sera contro il Napoli di Conte primo in classifica.