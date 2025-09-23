Leao: “Dissi no all’Inter e poi accettai il Milan, ecco perché”

di

Il portoghese si confessa in un podcast: “Il Ds del Lille mi disse che stavano per vendermi ai nerazzurri”

Iniziò estate 2019, l’Inter provò a prendere Rafa Leao. L’affare con il Lille, però, non andò in porto perché Conte voleva che l’investimento importante venisse fatto per Lukaku, ma anche per la riluttanza del portoghese a lasciare il Lille e trasferirsi ad Appiano

“Il Ds del Lille (Luis Campos, ndr) mi disse: Rafa stiamo per venderti all’Inter, ma io dissi no poiché avevo fatto molto bene la stagione appena conclusa e volevo disputarne un’altra in Francia per migliorare ancora”. Così ha raccontato Leao al podcast ‘Say Less’ in merito al suo mancato passaggio in nerazzurro.

Leao in un podcast
Leao: “Dissi no all’Inter e poi accettai il Milan, ecco perché” (Screen Say Less) – Interlive.it

Solo qualche settimana più tardi, però, Leao accettò il corteggiamento del Milan. I rossoneri chiusero l’affare versando circa 30 milioni nelle casse del Lille: “Il direttore mi disse che il Milan era interessato a me e io, a differenza di prima, risposi positivamente. Se i rossoneri verranno con un’offerta, io accetterò. Dopo due giorni è tornato dicendomi: hanno portato la proposta, qualcuno vuole parlarti… – ha svelato Leao – Al telefono mi passarono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata”.

A quanto pare il fascino del Milan, perlomeno su Leao, fu superiore a quello dell’Inter: “Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, Seedorf… Quei giocatori che vedevi giocare da bambino o ne sentivi parlare, per me erano la storia. Poi sai, 7 Champions League vinte… Solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, dico Milan cento volte“, ha detto l’attaccante classe ’99 che potrebbe tornare a disposizione di Allegri per il big match di domenica sera contro il Napoli di Conte primo in classifica.

Gestione cookie