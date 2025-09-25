Il vero ruolo di Sucic: 3 dati da record, come lo vede Chivu

Petar Sucic è il presente e il futuro dell’Inter: Chivu ha un piano ben preciso per lui e ha già totalizzato tre dati da record

L’Inter e Petar Sucic sono pronti a crescere insieme. La giovane mezzala croata si è subito imposta nello scacchiere tattico dei nerazzurri, alternandosi spesso con Mkhitaryan, tanto da non lasciare intendere chi sia il titolare e chi no. Non è mai facile arrivare da un campionato minore e offrire queste prestazioni in Serie A.

In molti avevano dubbi su quanto sarebbe stato pronto Sucic e soprattutto sul rendimento che avrebbe offerto fin da subito in una situazione difficile. Invece, dopo l’apprendistato al Mondiale per club, l’ex Dinamo si è calato subito nella parte ed è stato protagonista di un grande match contro il River Plate.

Anche contro il Torino ha fatto molto bene, rubando la scena. Ma resta un dubbio: qual è il ruolo dove Chivu lo vede meglio e dove verrà più utilizzato? Le statistiche e i dati, ma anche le parole dell’allenatore vengono in aiuto. Intanto, è bene precisare che si tratta di un calciatore duttile e ancora non del tutto formato nel suo stile di gioco.

Ad oggi, è facile vederlo come mezzala a destra e sinistra, ma anche in regia o sulla trequarti in un 3-4-2-1. Ma resta solo una la sua collocazione naturale.

Il ruolo perfetto di Sucic e dove lo vede Chivu in futuro

Basta guardare la heatmap di Sucic per capire che siamo di fronte a un vero e proprio tuttocampista, capace di coprire grandi porzioni di campo e svolgere al meglio entrambe le fasi di gioco. Per il momento, la posizione in cui mi ha convinto meno è quella del trequartista, dove risulta un po’ schiacciato sulla difesa avversaria e fa fatica a trovare il ruolo giusto in campo.

Molto bene da mezzala, soprattutto a destra, quella che oggi sembra essere la sua posizione naturale e in cui può fornire più assist. In futuro potrebbe sempre più specializzarsi da mediano a due: Chivu ha detto che è ancora troppo leggerino, ma la crescita nel suo gioco lo porterà proprio in quella zona di campo.

Nonostante siano i primi sprazzi in nerazzurro, è chiaro che Sucic stia già dando ottimi risultati. Rientra nel 99esimo percentile per assist ai compagni, nel 96esimo percentile per conduzioni di palla e nel 92esimo per tocchi in area avversaria con i suoi inserimenti. Insomma, è già essenziale e per il futuro ci sarà da divertirsi.